Газета
Политика

Лукашенко заявил о сдерживании «вероятного противника» от применения силы

Ведомости

Белоруссии пока удается сдерживать «вероятного противника» от применения силы, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам обороны.

«Пока нам удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы против Беларуси. Но тем не менее мы должны постоянно отслеживать, видеть и не пропустить — ни в коем случае не пропустить — признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны», – приводит его слова агентство «БелТА».

По словам Лукашенко, Украина пытается втянуть в конфликт войска стран НАТО, а белорусские политические мигранты одновременно с этим призывают к захвату власти в республике силовым путем. На фоне этого западные страны продолжают наращивать военный потенциал, что ведет к обострению обстановки в регионе.

«Из того, что происходит по периметру нашей Беларуси, извлекать уроки — важнейшая наша задача», – добавил Лукашенко.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о подготовке НАТО к военным действиям на восточном направлении. По его данным, интенсивность полетов разведывательной авиации США и их союзников, в том числе у границ Белоруссии, увеличилась вдвое: с 30 разведывательных вылетов в неделю в 2021 г. до 65-70 в этом году.

23 ноября Лукашенко обвинил Запад в попытках втянуть Белоруссию в конфликт на Украине. Он также выступил за мирное урегулирование ситуации, но усомнился, что Украине дадут сесть за стол переговоров. В октябре госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что страна не будет вступать в военный конфликт до тех пор, пока не будет нарушена государственная граница. В таком случае республика «даст отпор», подчеркнул он. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных