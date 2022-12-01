Лукашенко заявил о сдерживании «вероятного противника» от применения силы
Белоруссии пока удается сдерживать «вероятного противника» от применения силы, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам обороны.
«Пока нам удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы против Беларуси. Но тем не менее мы должны постоянно отслеживать, видеть и не пропустить — ни в коем случае не пропустить — признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны», – приводит его слова агентство «БелТА».
По словам Лукашенко, Украина пытается втянуть в конфликт войска стран НАТО, а белорусские политические мигранты одновременно с этим призывают к захвату власти в республике силовым путем. На фоне этого западные страны продолжают наращивать военный потенциал, что ведет к обострению обстановки в регионе.
«Из того, что происходит по периметру нашей Беларуси, извлекать уроки — важнейшая наша задача», – добавил Лукашенко.
Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о подготовке НАТО к военным действиям на восточном направлении. По его данным, интенсивность полетов разведывательной авиации США и их союзников, в том числе у границ Белоруссии, увеличилась вдвое: с 30 разведывательных вылетов в неделю в 2021 г. до 65-70 в этом году.
23 ноября Лукашенко обвинил Запад в попытках втянуть Белоруссию в конфликт на Украине. Он также выступил за мирное урегулирование ситуации, но усомнился, что Украине дадут сесть за стол переговоров. В октябре госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что страна не будет вступать в военный конфликт до тех пор, пока не будет нарушена государственная граница. В таком случае республика «даст отпор», подчеркнул он.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса