Лукашенко заявил о сдерживании «вероятного противника» от применения силы

23 ноября Лукашенко обвинил Запад в попытках втянуть Белоруссию в конфликт на Украине. Он также выступил за мирное урегулирование ситуации, но усомнился, что Украине дадут сесть за стол переговоров. В октябре госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что страна не будет вступать в военный конфликт до тех пор, пока не будет нарушена государственная граница. В таком случае республика «даст отпор», подчеркнул он.