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Еврокомиссия не будет извиняться перед Киевом за раскрытие военных потерь Украины

Ведомости

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не намерена извиняться за сделанное в среду заявление о потерях украинской стороны в 100 000 человек, заявила представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

«Необходимости в извинениях не было. Мы все объяснили в тот же день в социальных сетях, контекст, в котором это было сделано», — отметила Спинат (цитата по ТАСС).

Она также попросила не ждать, что ЕК раскроет внутренние процессы производства пресс-материалов. «Да, некоторые цифры были представлены, но, так как цифры трудно проверить, в последующих версиях заявления мы решили обойтись без всяких цифр и сосредоточиться на том, чтобы призвать Россию к ответственности», — добавила она.

Вчера, 30 ноября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о 100 000 погибших украинских военных с февраля. Позднее ЕК вырезала этот фрагмент из письменного заявления и видеообращения фон дер Ляйен, объяснив это тем, что использованная оценка относилась как к погибшим, так и раненым.

В предыдущий раз Минобороны России называло общее число потерь со стороны Украины 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе боевых действий погибли 61 207 украинских военнослужащих, еще 49 368 человек ранены. Российские потери на тот момент составили 5937 человек, утверждал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных