Еврокомиссия не будет извиняться перед Киевом за раскрытие военных потерь Украины
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не намерена извиняться за сделанное в среду заявление о потерях украинской стороны в 100 000 человек, заявила представитель Еврокомиссии Дана Спинант.
«Необходимости в извинениях не было. Мы все объяснили в тот же день в социальных сетях, контекст, в котором это было сделано», — отметила Спинат (цитата по ТАСС).
Она также попросила не ждать, что ЕК раскроет внутренние процессы производства пресс-материалов. «Да, некоторые цифры были представлены, но, так как цифры трудно проверить, в последующих версиях заявления мы решили обойтись без всяких цифр и сосредоточиться на том, чтобы призвать Россию к ответственности», — добавила она.
Вчера, 30 ноября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о 100 000 погибших украинских военных с февраля. Позднее ЕК вырезала этот фрагмент из письменного заявления и видеообращения фон дер Ляйен, объяснив это тем, что использованная оценка относилась как к погибшим, так и раненым.
В предыдущий раз Минобороны России называло общее число потерь со стороны Украины 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе боевых действий погибли 61 207 украинских военнослужащих, еще 49 368 человек ранены. Российские потери на тот момент составили 5937 человек, утверждал он.
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