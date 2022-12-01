Еврокомиссия не будет извиняться перед Киевом за раскрытие военных потерь Украины

Она также попросила не ждать, что ЕК раскроет внутренние процессы производства пресс-материалов. «Да, некоторые цифры были представлены, но, так как цифры трудно проверить, в последующих версиях заявления мы решили обойтись без всяких цифр и сосредоточиться на том, чтобы призвать Россию к ответственности», — добавила она.