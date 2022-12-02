В Запорожской области сообщили об ударе ВС по месту расположения ВСУ
Российские военные нанесли удар по административному зданию в пригороде Запорожья, в котором находились украинские военные. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«По предварительной информации, сегодня ночью в результате удара уничтожено административное здание в южном пригороде Запорожья. В данном здании находилось расположение боевиков Зеленского», — написал Рогов.
В разговоре с ТАСС он добавил, что также снаряды попали в трансформаторную подстанцию и распределительный узел города Запорожья.
Удар российских военных по административному зданию подтвердил глава областной администрации Запорожья Александр Старух в своем Telegram-канале. По его словам, здание было «практически полностью разрушено». В результате удара пострадавших нет, утверждает Старух.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
Накануне, 1 декабря, Минобороны РФ сообщило, что в Запорожской области и ДНР было уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.
Ранее сегодня Рогов сообщал о серии взрывов в части Запорожской области, которая находится под контролем ВСУ. По его словам, была слышна сирена, а также работа систем ПВО.
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