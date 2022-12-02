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Spiegel: ФРГ передаст Украине последние снятые с вооружения ЗСУ «Гепард»

Ведомости

Германия намерена весной направить Украине семь зенитных самоходных установок (ЗСУ) «Гепард» (Gepard), которые ранее планировали утилизировать, передает издание Spiegel.

«Семь гепардов, которые фактически предназначались для утилизации, сейчас ремонтирует мюнхенская оружейная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW), а весной они должны быть доставлены на Украину», — отмечает газета.

Правительство страны также надеется, что после этого можно будет поставить дополнительные боеприпасы для систем ПВО. 35-миллиметровые боеприпасы в настоящее время в дефиците, добавляет Spiegel.

Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что вооруженные силы страны испытывают дефицит боеприпасов. «В последние несколько десятилетий мы взяли неверный курс, когда речь идет об обеспечении бундесвера боеприпасами», — отмечал он.

Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ отмечало, что немецкие власти в первых трех кварталах 2022 г. выдали разрешения на поставки Украине военной продукции на сумму 775 млн евро. Среди вооружений, поставленных Киеву, числятся самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня Mars, зенитные самоходные установки Gepard, система ПВО IRIS-T.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных