В Совфеде предложили разрешить ответное изъятие дипсобственности

Сенатор напомнил, что в США в 2017 г. были арестованы в рамках антироссийских санкций резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде, а также консульства в Сан-Франциско и Сиэтле и торговые представительства России. Основанием для этого стал федеральный закон США, разрешающий госсекретарю требовать от диппредставительства любой страны отказаться от использования недвижимого имущества, если это необходимо для защиты интересов США.