В Совфеде предложили разрешить ответное изъятие дипсобственности
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин предложил разработать закон о праве требовать в качестве зеркальной меры отказа от использования дипломатического имущества в России, передает «РИА Новости».
Сенатор напомнил, что в США в 2017 г. были арестованы в рамках антироссийских санкций резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде, а также консульства в Сан-Франциско и Сиэтле и торговые представительства России. Основанием для этого стал федеральный закон США, разрешающий госсекретарю требовать от диппредставительства любой страны отказаться от использования недвижимого имущества, если это необходимо для защиты интересов США.
«Мы вправе реагировать адекватно. На наш взгляд, это потребует введения аналогичной нормы в российском законодательстве в качестве ответной зеркальной меры», – сказал он.
В апреле 2021 г. США расширили антироссийские санкции и выслали из страны десять российских дипломатов. В ответ Россия также объявила десять американских дипломатов персонами нон грата. В мае правительство РФ включило США в перечень недружественных стран. Таким государствам запрещено нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран. В связи с этим американскому посольству пришлось значительно сократить штат. С мая 2021 г. в Москве перестали выдавать россиянам неиммиграционные визы США.
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