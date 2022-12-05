Минобороны организовало доставку писем участникам спецоперации
Минобороны объявило о запуске доставки писем и посылок участникам военной спецоперации на Украине через «Почту России», сообщил Telegram-канал оборонного ведомства.
«Родственники военнослужащих могут направлять свои письма, а также посылки через ближайшее отделение «Почты России» по адресу: «103400, город Москва-400, номер воинской части», – пояснили в Минобороны.
Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военкоматах по месту призыва, добавили там.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
21 сентября в России началась частичная мобилизации по указу президента страны. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».
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