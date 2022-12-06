Постпредство: на заседании СБ ООН Россия поднимет тему детей Донбасса

«Про детей Донбасса, понятное дело, не вспомнят, но мы напомним. Да и в целом нам как всегда есть что сказать, в том числе и по украинским детям, от разговора по украинскому кризису мы в СБ не уходим и поднимаем те его аспекты, которые доставляют западникам дискомфорт», — написал зампостпреда РФ при ООН.