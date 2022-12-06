Постпредство: на заседании СБ ООН Россия поднимет тему детей Донбасса
На заседании Совета безопасности ООН 6 декабря Россия поднимет тему защиты детей Донбасса. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
Дипломат сообщил, что 6 декабря в 18.00 мск состоится заседание Совбеза ООН по гуманитарным вопросам, в том числе защите детей на Украине. Полянский также предрек критику в адрес России из-за ударов по объектам критической инфраструктуры Украины.
«Про детей Донбасса, понятное дело, не вспомнят, но мы напомним. Да и в целом нам как всегда есть что сказать, в том числе и по украинским детям, от разговора по украинскому кризису мы в СБ не уходим и поднимаем те его аспекты, которые доставляют западникам дискомфорт», — написал зампостпреда РФ при ООН.
Предыдущее заседание Совбеза ООН состоялось 24 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский выступил на встрече по видеосвязи. Он вновь предложил лишить Россию права голосовать в СБ ООН. Российская сторона, в свою очередь, призвала Зеленского участвовать в заседаниях Совбеза ООН очно, как того требуют правила, уточнил постпред России при ООН Василий Небензя.
24 ноября российский дипломат пришел на заседание, когда украинский лидер уже начал выступать по видеосвязи. Небензя пояснил, что удары России по энергетической инфраструктуре Украины являются ответом на поставки западного оружия Киеву. Он также подчеркнул, что одной из целей спецоперации является подрыв боеспособности украинской армии, которая угрожает безопасности и территориальной целостности России.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности 10 октября заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.
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