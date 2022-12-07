Путин обсудит с членами СПЧ развитие законов о НКО и спецоперацию

Помимо этого Путин отметил роль членов СПЧ в борьбе с «подлыми подделками зарубежных СМИ» о спецоперации и их вклад в разоблачение преступлений киевского режима. Президент подчеркнул, что российский СПЧ мог быть стать эффективной международной площадкой по защите прав человека, указав на «циничную ангажированность» СПЧ ООН и других международных правозащитных организаций.