Путин обсудит с членами СПЧ развитие законов о НКО и спецоперацию
Президент России Владимир Путин предложил членам Совета по правам человека (СПЧ) обсудить вопросы, связанные с развитием законодательства о некоммерческих организациях, и тему специальной военной операции на Украине. Об этом он сообщил в ходе онлайн-встречи с членами СПЧ.
«Сегодня мы планируем с вами обсудить вопросы развития законодательства о некоммерческих организациях, обеспечения прав граждан в судебном процессе, сохранения культурного наследия, да и многие другие. Большой блок [вопросов] посвящен специальной военной операции», — сказал он (цит. по ТАСС).
Помимо этого Путин отметил роль членов СПЧ в борьбе с «подлыми подделками зарубежных СМИ» о спецоперации и их вклад в разоблачение преступлений киевского режима. Президент подчеркнул, что российский СПЧ мог быть стать эффективной международной площадкой по защите прав человека, указав на «циничную ангажированность» СПЧ ООН и других международных правозащитных организаций.
Ранее в ноябре Путин подписал указ о внесении изменений в состав Совета по правам человека. В частности, в состав СПЧ были включены специальный военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, член президиума организации «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Юлия Белехова и др.
Вместе с тем из состава СПЧ были исключены 10 человек, в том числе журналисты Екатерина Винокурова и Николай Сванидзе, бывший завкафедрой новых медиа факультета журналистики МГУ Иван Засурский, правозащитник Игорь Каляпин и др.
Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил появление военных корреспондентов в СПЧ тем, что они стали защитниками прав тех, кто принимает участие в специальной военной операции на Украине.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.