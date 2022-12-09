Известия: в Госдуме рассмотрят законопроект о голосовании с 16 лет

В КПРФ в разговоре с газетой позитивно отнеслись к предложению ЛДПР, а в «Справедливой России — За правду» – скептически. По мнению первого зампреда фракции Олега Нилова, молодежь в этом возрасте «еще ничего не понимает в политике». В «Единой России» заявили, что дадут оценку законопроекту уже после того, как его внесут в ГД.