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Известия: в Госдуме рассмотрят законопроект о голосовании с 16 лет

Ведомости

Группа депутатов от фракции ЛДПР 12 декабря внесет в Госдуму законопроект о снижении возрастного порога при голосовании на выборах всех уровней с 18 до 16 лет, выяснили «Известия».

Авторы инициативы в пояснительной записке к документу указали на то, что многие молодые россияне взрослеют раньше, чем принято считать, а законодательство РФ уже разрешает с 16 лет, например, вступать в брак, заключать трудовой договор или заниматься предпринимательской деятельностью.

«Мы убеждены, что это повысит легитимность выборов. Потому что если возраст изменят, то резко возрастет количество избирателей: почти на 3 млн. Причем большинство из них будут мотивированы голосовать и пойдут на участки», – прокомментировал изданию законопроект один из его авторов, первый зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов.

Во фракции считают, что именно в этом возрасте молодые люди начинают осознанно подходить к оценке политических событий, а в России сейчас достаточно легко понять, какие в стране есть партии и какие программы они предлагают.

В КПРФ в разговоре с газетой позитивно отнеслись к предложению ЛДПР, а в «Справедливой России — За правду» – скептически. По мнению первого зампреда фракции Олега Нилова, молодежь в этом возрасте «еще ничего не понимает в политике». В «Единой России» заявили, что дадут оценку законопроекту уже после того, как его внесут в ГД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных