Известия: в Госдуме рассмотрят законопроект о голосовании с 16 лет
Группа депутатов от фракции ЛДПР 12 декабря внесет в Госдуму законопроект о снижении возрастного порога при голосовании на выборах всех уровней с 18 до 16 лет, выяснили «Известия».
Авторы инициативы в пояснительной записке к документу указали на то, что многие молодые россияне взрослеют раньше, чем принято считать, а законодательство РФ уже разрешает с 16 лет, например, вступать в брак, заключать трудовой договор или заниматься предпринимательской деятельностью.
«Мы убеждены, что это повысит легитимность выборов. Потому что если возраст изменят, то резко возрастет количество избирателей: почти на 3 млн. Причем большинство из них будут мотивированы голосовать и пойдут на участки», – прокомментировал изданию законопроект один из его авторов, первый зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов.
Во фракции считают, что именно в этом возрасте молодые люди начинают осознанно подходить к оценке политических событий, а в России сейчас достаточно легко понять, какие в стране есть партии и какие программы они предлагают.
В КПРФ в разговоре с газетой позитивно отнеслись к предложению ЛДПР, а в «Справедливой России — За правду» – скептически. По мнению первого зампреда фракции Олега Нилова, молодежь в этом возрасте «еще ничего не понимает в политике». В «Единой России» заявили, что дадут оценку законопроекту уже после того, как его внесут в ГД.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса