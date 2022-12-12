В МИДе заявили о необходимости внести изменения в продуктовую сделку
В продуктовую сделку необходимо внести коррективы, поскольку основные поставки украинского зерна идут не в самые беднейшие страны, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, пишут «РИА Новости».
«<...> Пока основные поставки зерна из Украины идут все-таки не в самые беднейшие страны. Они идут в первую очередь в страны достаточно развитые, обеспеченные. Это, в свою очередь, заставляет вспомнить о том, как все это начиналось. Ведь четырехсторонняя сделка была достигнута под лозунгом обеспечения продовольственной безопасности в первую очередь беднейших стран Азии, Африки и Латинской Америки», — заявил Вершинин по итогам своего визита в Стамбул, где проходили переговоры с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом.
По словам Вершинина, на сегодняшний момент показатели не подтверждают того, что большая часть зерна идет в беднейшие страны. В связи с этим «необходимы коррективы» в продуктовой сделке, заявил замглавы российского МИДа.
По его словам, вывоз украинского зерна по морскому гуманитарному коридору выполняется «неплохо». Он также рассказал, что посетил Совместный координационный центр (СКЦ), обеспечивающий вывоз украинского продовольствия морским путем. Дипломат встретился с делегациями Турции, России и ООН. По его словам, в СКЦ российские представители работают «самоотверженно, с отдачей».
Ранее МИД РФ сообщил, что Россия и Турция подтвердили пакетный характер договоренностей в рамках зерновой сделки в ходе прошедших 8-9 декабря в Стамбуле консультаций Вершинина и Онала.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Но вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту.
17 ноября МИД России сообщил, что участники зерновой сделки, в том числе Россия, продлили ее действие на 120 дней. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что при продлении соглашения были учтены озабоченности, которые ранее высказывала Москва. «Есть заверение от ООН о том, что будет финализирована работа по обеспечению российского экспорта продовольствия, зерна и удобрений. Эта работа имеет свои результаты», – сказал он.