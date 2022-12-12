В МИДе заявили о необходимости внести изменения в продуктовую сделку

«<...> Пока основные поставки зерна из Украины идут все-таки не в самые беднейшие страны. Они идут в первую очередь в страны достаточно развитые, обеспеченные. Это, в свою очередь, заставляет вспомнить о том, как все это начиналось. Ведь четырехсторонняя сделка была достигнута под лозунгом обеспечения продовольственной безопасности в первую очередь беднейших стран Азии, Африки и Латинской Америки», — заявил Вершинин по итогам своего визита в Стамбул, где проходили переговоры с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом.