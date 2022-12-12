США намерены пригласить Россию на форум АТЭС в 2023 году

Сейчас в состав АТЭС входит 21 страна и территория Азиатско-Тихоокеанского региона, всего в них проживает 2,8 млрд человек. В состав АТЭС кроме России входят 20 участников: Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа – Новая Гвинея, Перу, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, Южная Корея и Япония, а также Гонконг и Тайвань. В этих странах проживает 2,8 млрд человек, экономики АТЭС занимают 60% мирового ВВП и почти половину международной торговли.