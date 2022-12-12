США намерены пригласить Россию на форум АТЭС в 2023 году
США, которые будут принимать заседания в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2023 г., пригласят для участия в мероприятиях саммита Россию. Об этом сообщил представитель Вашингтона в АТЭС Мэтт Мюррей, передает Reuters.
Чиновник объяснил это тем, что США являются «хорошими распорядителями» АТЭС.
Ранее в мае на встрече министров торговли АТЭС представители Японии, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии покинули заседание во время выступления министра экономического развития России Максима Решетникова в знак протеста против специальной военной операции на Украине. Российская делегация в тот же день поступила аналогичным образом во время выступления представителя США Кэтрин Тай.
В этом году саммит АТЭС на уровне лидеров стран и глав делегаций проходил 18-19 ноября в столице Таиланда Бангкоке, российскую делегацию возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Мероприятие прошло в очном формате впервые после двухлетнего перерыва из-за коронавируса. В следующем году саммит состоится в Сан-Франциско.
Сейчас в состав АТЭС входит 21 страна и территория Азиатско-Тихоокеанского региона, всего в них проживает 2,8 млрд человек. В состав АТЭС кроме России входят 20 участников: Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа – Новая Гвинея, Перу, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, Южная Корея и Япония, а также Гонконг и Тайвань. В этих странах проживает 2,8 млрд человек, экономики АТЭС занимают 60% мирового ВВП и почти половину международной торговли.