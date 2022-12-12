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США намерены пригласить Россию на форум АТЭС в 2023 году

Ведомости

США, которые будут принимать заседания в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2023 г., пригласят для участия в мероприятиях саммита Россию. Об этом сообщил представитель Вашингтона в АТЭС Мэтт Мюррей, передает Reuters.

Чиновник объяснил это тем, что США являются «хорошими распорядителями» АТЭС.

Ранее в мае на встрече министров торговли АТЭС представители Японии, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии покинули заседание во время выступления министра экономического развития России Максима Решетникова в знак протеста против специальной военной операции на Украине. Российская делегация в тот же день поступила аналогичным образом во время выступления представителя США Кэтрин Тай.

В этом году саммит АТЭС на уровне лидеров стран и глав делегаций проходил 18-19 ноября в столице Таиланда Бангкоке, российскую делегацию возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Мероприятие прошло в очном формате впервые после двухлетнего перерыва из-за коронавируса. В следующем году саммит состоится в Сан-Франциско.

Сейчас в состав АТЭС входит 21 страна и территория Азиатско-Тихоокеанского региона, всего в них проживает 2,8 млрд человек. В состав АТЭС кроме России входят 20 участников: Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа – Новая Гвинея, Перу, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, Южная Корея и Япония, а также Гонконг и Тайвань. В этих странах проживает 2,8 млрд человек, экономики АТЭС занимают 60% мирового ВВП и почти половину международной торговли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных