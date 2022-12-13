Песков назвал «телеграмными утками» сообщения об отставке главы Генштаба
В Кремле предпочитают не комментировать сообщения о кадровых перестановках, поскольку зачастую они не имеют под собой оснований. Сообщения об отставке главы Генштаба РФ Валерия Герасимова являются очередными «телеграмными утками». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никаких указов нет, поэтому это абсолютные телеграмные утки, коих огромное количество», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее в ряде Telegram-каналов появились публикации о том, что президент РФ Владимир Путин якобы подписал указ об отставке главы Генштаба РФ Валерия Герасимова. В частности, об этом писал канал Arnamax.kz, чье сообщение позже опровергло Минобороны РФ, респостнув разоблачение фейка Telegram-каналом «Война с фейками».
Генерал армии Валерий Герасимов сменил на посту начальника Генштаба Вооруженных сил в конце 2012 г. после отставки министра обороны Анатолия Сердюкова и начальника Генштаба Николая Макарова. По первому военному образованию Герасимов танкист, в 1977 г. окончил Казанское высшее танковое училище.
Ему присвоено звание Героя России, Герасимов также награжден многими орденами и медалями, в том числе орденами «Святого Георгия» III и IV степени, «За заслуги перед Отечеством» I степени и «За военные заслуги». Среди всех постсоветских начальников Генштаба генерал дольше всех работает на этом посту.