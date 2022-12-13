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Песков назвал «телеграмными утками» сообщения об отставке главы Генштаба

Ведомости

В Кремле предпочитают не комментировать сообщения о кадровых перестановках, поскольку зачастую они не имеют под собой оснований. Сообщения об отставке главы Генштаба РФ Валерия Герасимова являются очередными «телеграмными утками». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких указов нет, поэтому это абсолютные телеграмные утки, коих огромное количество», — подчеркнул представитель Кремля. 

Ранее в ряде Telegram-каналов появились публикации о том, что президент РФ Владимир Путин якобы подписал указ об отставке главы Генштаба РФ Валерия Герасимова. В частности, об этом писал канал Arnamax.kz, чье сообщение позже опровергло Минобороны РФ, респостнув разоблачение фейка Telegram-каналом «Война с фейками».

Генерал армии Валерий Герасимов сменил на посту начальника Генштаба Вооруженных сил в конце 2012 г. после отставки министра обороны Анатолия Сердюкова и начальника Генштаба Николая Макарова. По первому военному образованию Герасимов танкист, в 1977 г. окончил Казанское высшее танковое училище.

Ему присвоено звание Героя России, Герасимов также награжден многими орденами и медалями, в том числе орденами «Святого Георгия» III и IV степени, «За заслуги перед Отечеством» I степени и «За военные заслуги». Среди всех постсоветских начальников Генштаба генерал дольше всех работает на этом посту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных