Песков назвал «телеграмными утками» сообщения об отставке главы Генштаба

Ему присвоено звание Героя России, Герасимов также награжден многими орденами и медалями, в том числе орденами «Святого Георгия» III и IV степени, «За заслуги перед Отечеством» I степени и «За военные заслуги». Среди всех постсоветских начальников Генштаба генерал дольше всех работает на этом посту.