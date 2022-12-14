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В Народной милиции ЛНР предупредили о возможных диверсиях ВСУ в Сватове

Ведомости

Украинские военные могут устроить диверсии на гражданских объектах и логистических развязках в Сватове, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Ввиду длительных безуспешных действий на сватовском направлении спецслужбы Украины и США предлагают начать [ВСУ] террористическую деятельность в данном районе. Целями для диверсий могут стать сватовские госучреждения, объекты гражданской инфраструктуры и логистические развязки», — сказал Марочко (цитата по ТАСС).

В конце ноября ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Запорожской области, которую готовили трое граждан Украины по заданию украинских спецслужб. 13 октября МВД ЛНР сообщило, что спецслужбы Украины вербуют жителей республики для участия в диверсиях. Вербовки в основном осуществляются с применением чат-ботов, пояснили в ведомстве.

Следственный комитет РФ также объявил, что проверит информацию о вербовке подростков украинскими спецслужбами для совершения терактов. Как заявили в ведомстве, в эфире одного из федеральных телеканалов сообщили, что украинские националисты в рамках якобы патриотического воспитания с 2014 г. начали открывать лагеря, где детей учат воевать и убивать русских. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных