В Народной милиции ЛНР предупредили о возможных диверсиях ВСУ в Сватове
Украинские военные могут устроить диверсии на гражданских объектах и логистических развязках в Сватове, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Ввиду длительных безуспешных действий на сватовском направлении спецслужбы Украины и США предлагают начать [ВСУ] террористическую деятельность в данном районе. Целями для диверсий могут стать сватовские госучреждения, объекты гражданской инфраструктуры и логистические развязки», — сказал Марочко (цитата по ТАСС).
В конце ноября ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Запорожской области, которую готовили трое граждан Украины по заданию украинских спецслужб. 13 октября МВД ЛНР сообщило, что спецслужбы Украины вербуют жителей республики для участия в диверсиях. Вербовки в основном осуществляются с применением чат-ботов, пояснили в ведомстве.
Следственный комитет РФ также объявил, что проверит информацию о вербовке подростков украинскими спецслужбами для совершения терактов. Как заявили в ведомстве, в эфире одного из федеральных телеканалов сообщили, что украинские националисты в рамках якобы патриотического воспитания с 2014 г. начали открывать лагеря, где детей учат воевать и убивать русских.