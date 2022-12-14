В Народной милиции ЛНР предупредили о возможных диверсиях ВСУ в Сватове

Следственный комитет РФ также объявил, что проверит информацию о вербовке подростков украинскими спецслужбами для совершения терактов. Как заявили в ведомстве, в эфире одного из федеральных телеканалов сообщили, что украинские националисты в рамках якобы патриотического воспитания с 2014 г. начали открывать лагеря, где детей учат воевать и убивать русских.