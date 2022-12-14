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Эрдоган оценил влияние конфликта на Украине на миропорядок

Ведомости

Конфликт между Россией и Украиной «пошатнул устои глобальной системы» и его негативные последствия видны «во многих областях», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишут «РИА Новости».

Во время своего выступления на саммите глав государств Турция – Азербайджан – Туркменистан в Туркменистане Эрдоган заявил, что Турция стремится к тому, чтобы остановить боевые действия. По словам турецкого президента, «дорога к миру может быть открыта благодаря соглашению о зерне и обмену пленными». Вместе с тем Эрдоган подчеркнул, что продолжает переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Эрдоган не раз говорил о необходимости диалога между Россией и Украиной для достижения мира. В ноябре турецкий президент заявил, что Турция пытается добиться возобновления переговоров между двумя этими странами. Тогда он добавил, что Анкара будет и дальше сотрудничать с Москвой для разрешения украинского кризиса. По словам Эрдогана, он продолжит «телефонную дипломатию» с Путиным.

11 декабря Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным и Зеленским. Во время переговоров с российским президентом президент Турции выразил надежду, что украинский кризис «закончится как можно скорее». В ходе второго диалога Эрдоган и Зеленский обсудили последние события, связанные с кризисом на Украине. Турецкий президент также выразил надежду, что в ближайшее время будет решена проблема с Запорожской АЭС.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

Ранее по теме: Эрдоган сообщил о планах созвониться с Путиным и Зеленским

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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