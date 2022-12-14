Эрдоган оценил влияние конфликта на Украине на миропорядок

Эрдоган не раз говорил о необходимости диалога между Россией и Украиной для достижения мира. В ноябре турецкий президент заявил, что Турция пытается добиться возобновления переговоров между двумя этими странами. Тогда он добавил, что Анкара будет и дальше сотрудничать с Москвой для разрешения украинского кризиса. По словам Эрдогана, он продолжит «телефонную дипломатию» с Путиным.