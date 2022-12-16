Захарова: США уничтожили бы Россию при наличии такого способа

«Если бы существовал способ уничтожить Россию, они бы к этому немедленно приступили.Если бы существовал способ захватить всю нефть, весь газ, всё золото...они бы к этому немедленно приступили. Если бы существовал способ завладеть вселенной, они бы к этому тоже немедленно приступили», – написала представитель МИД РФ.