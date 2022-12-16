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Захарова: США уничтожили бы Россию при наличии такого способа

Ведомости

США уничтожили бы всю Россию, если могли, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Так Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, заявившей, что США немедленно бы приступили к исключению России из Совбеза ООН, если бы такой способ существовал. 

«Если бы существовал способ уничтожить Россию, они бы к этому немедленно приступили.Если бы существовал способ захватить всю нефть, весь газ, всё золото...они бы к этому немедленно приступили. Если бы существовал способ завладеть вселенной, они бы к этому тоже немедленно приступили», – написала представитель МИД РФ.

Сейчас Россия имеет постоянное членство в Совбезе ООН и обладает правом вето. С призывом исключить Россию из Совбеза ООН еще в апреле выступил президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что организация не в состоянии эффективно реагировать на боевые действия на Украине. При этом невозможность исключения РФ из СБ ООН из-за устава всемирной организации отмечали как российские, так и западные дипломаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных