Захарова: США уничтожили бы Россию при наличии такого способа
США уничтожили бы всю Россию, если могли, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Так Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, заявившей, что США немедленно бы приступили к исключению России из Совбеза ООН, если бы такой способ существовал.
«Если бы существовал способ уничтожить Россию, они бы к этому немедленно приступили.Если бы существовал способ захватить всю нефть, весь газ, всё золото...они бы к этому немедленно приступили. Если бы существовал способ завладеть вселенной, они бы к этому тоже немедленно приступили», – написала представитель МИД РФ.
Сейчас Россия имеет постоянное членство в Совбезе ООН и обладает правом вето. С призывом исключить Россию из Совбеза ООН еще в апреле выступил президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что организация не в состоянии эффективно реагировать на боевые действия на Украине. При этом невозможность исключения РФ из СБ ООН из-за устава всемирной организации отмечали как российские, так и западные дипломаты.