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Политика

В Кремле подтвердили поездку Путина в Белоруссию

Ведомости

Президент России Владимир Путин приедет в Белоруссию с рабочим визитом 19 декабря, поездка состоится по приглашению белорусского лидера Александра Лукашенко, сообщили в пресс-службе Кремля.

«В ходе переговоров планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня», — сказано в сообщении.

Ранее о том, что Путин и Лукашенко проведут переговоры в Минске 19 декабря, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Уточнялось, что главы государств обсудят вопросы торгово-экономического взаимодействия «с акцентом на импортозамещение», сотрудничество в энергетической сфере и вопросы безопасности в регионе.

В предыдущий раз главы государств общались 2 декабря по телефону. Тогда в пресс-службе Кремля отметили, что Путин и Лукашенко обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая проблематику дальнейшего развития связей в научной и образовательной сфере, и договорились о продолжении личных контактов.

О планах встретиться с Путиным Лукашенко заявлял 28 ноября. Тогда он подчеркнул, что в ходе переговоров он планирует «продвинуться в плане импортозамещения». «Это самое главное для нас сейчас», — сообщил Лукашенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных