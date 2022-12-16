В Кремле подтвердили поездку Путина в Белоруссию

Ранее о том, что Путин и Лукашенко проведут переговоры в Минске 19 декабря, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Уточнялось, что главы государств обсудят вопросы торгово-экономического взаимодействия «с акцентом на импортозамещение», сотрудничество в энергетической сфере и вопросы безопасности в регионе.