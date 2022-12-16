В Кремле подтвердили поездку Путина в Белоруссию
Президент России Владимир Путин приедет в Белоруссию с рабочим визитом 19 декабря, поездка состоится по приглашению белорусского лидера Александра Лукашенко, сообщили в пресс-службе Кремля.
«В ходе переговоров планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня», — сказано в сообщении.
Ранее о том, что Путин и Лукашенко проведут переговоры в Минске 19 декабря, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Уточнялось, что главы государств обсудят вопросы торгово-экономического взаимодействия «с акцентом на импортозамещение», сотрудничество в энергетической сфере и вопросы безопасности в регионе.
В предыдущий раз главы государств общались 2 декабря по телефону. Тогда в пресс-службе Кремля отметили, что Путин и Лукашенко обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая проблематику дальнейшего развития связей в научной и образовательной сфере, и договорились о продолжении личных контактов.
О планах встретиться с Путиным Лукашенко заявлял 28 ноября. Тогда он подчеркнул, что в ходе переговоров он планирует «продвинуться в плане импортозамещения». «Это самое главное для нас сейчас», — сообщил Лукашенко.