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Лукашенко сообщил о срыве сроков реализации единого рынка газа с Россией

Ведомости

При формировании единого рынка газа в рамках Союзного государства Белоруссии и России сорваны возникли проблемы, в частности, сорваны сроки реализации мероприятий. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества.

«Напомню, союзной программой по формированию объединенного рынка газа предусмотрены конкретные мероприятия и сроки, которые, к сожалению, по-моему, не реализованы. Они просто сорваны. Кто несет за это ответственность и как будем исправлять ситуацию?», — сказал Лукашенко (цитата по БелТА). 

Белорусский лидер отметил, что от цен на энергоресурсы зависит конкурентоспособность экономики страны, в связи с этим вопросы ценообразования в рамках реализации союзных программ стоят на первом месте. Он также отметил, что обсуждение экономических вопросов станет главной темой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 19 декабря. 

В начале сентября Путин сообщил, что Россия и Белоруссия создадут единый рынок газа в рамках Союзного государства. Он уточнил, что документ будет подписан до 1 декабря 2023 г. «Кроме того, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии», — добавил Путин.

В начале декабря на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Бишкеке заседания Высшего Евразийского экономического совета российский президент заявил о необходимости создать единый рынок газа в ЕАЭС. По его словам, плнируется в течение ближайших двух лет сформулировать принципы его работы и перейти к реализации инициативы.

В конце ноября стало известно, что Путин предложил создать союз России, Казахстана и Узбекистана «для решения вопросов в газовой сфере». Пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай уточнил, что речь шла о создании «тройственного газового союза» с целью «координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных