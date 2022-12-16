Лукашенко сообщил о срыве сроков реализации единого рынка газа с Россией

«Напомню, союзной программой по формированию объединенного рынка газа предусмотрены конкретные мероприятия и сроки, которые, к сожалению, по-моему, не реализованы. Они просто сорваны. Кто несет за это ответственность и как будем исправлять ситуацию?», — сказал Лукашенко (цитата по БелТА).