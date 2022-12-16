Лукашенко сообщил о срыве сроков реализации единого рынка газа с Россией
При формировании единого рынка газа в рамках Союзного государства Белоруссии и России сорваны возникли проблемы, в частности, сорваны сроки реализации мероприятий. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества.
«Напомню, союзной программой по формированию объединенного рынка газа предусмотрены конкретные мероприятия и сроки, которые, к сожалению, по-моему, не реализованы. Они просто сорваны. Кто несет за это ответственность и как будем исправлять ситуацию?», — сказал Лукашенко (цитата по БелТА).
Белорусский лидер отметил, что от цен на энергоресурсы зависит конкурентоспособность экономики страны, в связи с этим вопросы ценообразования в рамках реализации союзных программ стоят на первом месте. Он также отметил, что обсуждение экономических вопросов станет главной темой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 19 декабря.
В начале сентября Путин сообщил, что Россия и Белоруссия создадут единый рынок газа в рамках Союзного государства. Он уточнил, что документ будет подписан до 1 декабря 2023 г. «Кроме того, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии», — добавил Путин.
В начале декабря на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Бишкеке заседания Высшего Евразийского экономического совета российский президент заявил о необходимости создать единый рынок газа в ЕАЭС. По его словам, плнируется в течение ближайших двух лет сформулировать принципы его работы и перейти к реализации инициативы.
В конце ноября стало известно, что Путин предложил создать союз России, Казахстана и Узбекистана «для решения вопросов в газовой сфере». Пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай уточнил, что речь шла о создании «тройственного газового союза» с целью «координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана».