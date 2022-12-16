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Путин проведет заседание Госсовета в очном формате 22 декабря

Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет заседание Государственного совета на следующей неделе, 22 декабря. Темой станет реализация молодежной политики в современных условиях. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. 

«Это будет в очной форме. Это будет четверг, 22 декабря. Будет вопрос о реализации молодежной политики в современных условиях», — сказал он.

Песков также сообщил, что у Путина на следующей неделе планируется встреча с сотрудниками ФСБ. Она пройдет 20 декабря — в день профессионального праздника сотрудников органов безопасности. 

30 ноября состоялось заседание комиссии Госсовета по «Молодежной политике», в ходе которой обсуждались основные инициативы по совершенствованию управления сферой государственной молодежной политики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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