Путин проведет заседание Госсовета в очном формате 22 декабря
Президент России Владимир Путин проведет заседание Государственного совета на следующей неделе, 22 декабря. Темой станет реализация молодежной политики в современных условиях. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Это будет в очной форме. Это будет четверг, 22 декабря. Будет вопрос о реализации молодежной политики в современных условиях», — сказал он.
Песков также сообщил, что у Путина на следующей неделе планируется встреча с сотрудниками ФСБ. Она пройдет 20 декабря — в день профессионального праздника сотрудников органов безопасности.
30 ноября состоялось заседание комиссии Госсовета по «Молодежной политике», в ходе которой обсуждались основные инициативы по совершенствованию управления сферой государственной молодежной политики.