В Кремле прокомментировали предстоящие переговоры Путина и Лукашенко
19 декабря в Минске президента РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят ряд вопросов, связанных с торгово-экономическим сотрудничеством. Также будут затронуты региональные и международные проблемы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это, разумеется, вся палитра наших двусторонних отношений, торгово-экономическое сотрудничество, это интеграционная проблематика. И, конечно, разговор по региональным и международным проблемам, в том числе тем, которые вокруг наших стран в обилии процветают», — рассказал представитель Кремля.
Ранее сегодня в пресс-службе белорусского президента сообщили, что Путин и Лукашенко проведут переговоры в Минске 19 декабря. В ходе встречи лидеры намерены обсудить вопросы торгово-экономического взаимодействия «с акцентом на импортозамещение», сотрудничество в энергетической сфере и вопросы безопасности в регионе, уточнили в пресс-службе. Позже поездку Путина в Минск подтвердили и в пресс-службе Кремля.
В предыдущий раз главы государств общались 2 декабря по телефону. Тогда в пресс-службе Кремля отметили, что Путин и Лукашенко обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая проблематику дальнейшего развития связей в научной и образовательной сфере, и договорились о продолжении личных контактов.
Очная встреча Путина и Лукашенко до этого состоялась на саммите ЕАЭС, который прошел в Бишкеке 9 декабря. В переговорах также приняли участие лидеры Армении, Казахстана и Киргизии.