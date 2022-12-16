В Кремле прокомментировали предстоящие переговоры Путина и Лукашенко

Ранее сегодня в пресс-службе белорусского президента сообщили, что Путин и Лукашенко проведут переговоры в Минске 19 декабря. В ходе встречи лидеры намерены обсудить вопросы торгово-экономического взаимодействия «с акцентом на импортозамещение», сотрудничество в энергетической сфере и вопросы безопасности в регионе, уточнили в пресс-службе. Позже поездку Путина в Минск подтвердили и в пресс-службе Кремля.