Аксенов: Крым предложит Белоруссии свои порты в качестве южных морских ворот ЕАЭС
Власти Крыма готовы предложить Белоруссии использовать порты полуострова в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил ТАСС глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, в этом году сотрудничество с Белоруссией «выходит на новый уровень», до конца декабря правительство Крыма и Витебский областной исполнительный комитет планируют заключить соглашение о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве.
«Наши белорусские партнеры рассматривают крымские производственные площадки для локализации белорусских сборочных производств. Мы готовы предложить Республике Беларусь использовать крымские порты в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза», — сказал Аксенов.
В конце прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью «РИА Новости», что хочет посетить Крым и договорился об этом с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, после референдума 2014 г. полуостров де-факто и де-юре стал российским. В Кремле назвали заявление белорусского президента «очень важным». До этого Лукашенко заявлял, что республика признает Крым частью России, когда на полуостров начнет поставлять свою продукцию «последний российский олигарх».