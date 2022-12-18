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Аксенов: Крым предложит Белоруссии свои порты в качестве южных морских ворот ЕАЭС

Ведомости

Власти Крыма готовы предложить Белоруссии использовать порты полуострова в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил ТАСС глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, в этом году сотрудничество с Белоруссией «выходит на новый уровень», до конца декабря правительство Крыма и Витебский областной исполнительный комитет планируют заключить соглашение о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве. 

«Наши белорусские партнеры рассматривают крымские производственные площадки для локализации белорусских сборочных производств. Мы готовы предложить Республике Беларусь использовать крымские порты в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза», — сказал Аксенов.

В конце прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью «РИА Новости», что хочет посетить Крым и договорился об этом с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, после референдума 2014 г. полуостров де-факто и де-юре стал российским. В Кремле назвали заявление белорусского президента «очень важным». До этого Лукашенко заявлял, что республика признает Крым частью России, когда на полуостров начнет поставлять свою продукцию «последний российский олигарх».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных