Аксенов: Крым предложит Белоруссии свои порты в качестве южных морских ворот ЕАЭС

В конце прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью «РИА Новости», что хочет посетить Крым и договорился об этом с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, после референдума 2014 г. полуостров де-факто и де-юре стал российским. В Кремле назвали заявление белорусского президента «очень важным». До этого Лукашенко заявлял, что республика признает Крым частью России, когда на полуостров начнет поставлять свою продукцию «последний российский олигарх».