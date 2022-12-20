Вторым сенатором от ЛНР в Совфеде стала Дарья Лантратова
Сенатором от исполнительной власти ЛНР в Совете Федерации стала замсекретаря генсовета «Единой России» Дарья Лантратова. Такой указ подписал врио главы республики Леонид Пасечник.
«Постановляю наделить полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Луганской Народной Республики Лантратову Дарью Сергеевну», — говорится в документе.
Первым сенатором ранее стала Ольга Бас, ранее возглавлявшая администрацию главы ЛНР. Сенатором от ДНР в Совете Федерации стал депутат Народного совета республики Александр Ананченко.
30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. С 19 октября в четырех регионах введено военное положение.