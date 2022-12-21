Путин: у Украины скоро ничего не будет, кроме подачек

«Что хочу подчеркнуть, у нас, именно у России, и таких стран немного в мире, я уж не говорю про наших соседей, у них скоро вообще ничего не будет, все будет только в виде подачек и деньгами, и вооружением, и боеприпасами, только подачки. В России все совсем по-другому, у нас есть все», — заявил Путин в контексте ситуации вокруг Украины (цитата по «РИА Новости»).