Путин: у Украины скоро ничего не будет, кроме подачек
У соседей России скоро ничего не будет, кроме подачек деньгами, оружием и боеприпасами, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны.
«Что хочу подчеркнуть, у нас, именно у России, и таких стран немного в мире, я уж не говорю про наших соседей, у них скоро вообще ничего не будет, все будет только в виде подачек и деньгами, и вооружением, и боеприпасами, только подачки. В России все совсем по-другому, у нас есть все», — заявил Путин в контексте ситуации вокруг Украины (цитата по «РИА Новости»).
Глава государства подчеркнул, что Россия имеет все необходимые возможности для наращивания своего потенциала.
9 декабря Путин во время видеообращения к участникам встречи глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ заявил, что западные страны превратили Украину в колонию и используют украинский народ как пушечное мясо. Президент подчеркнул, что Запад долгое время «беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ресурсы» Украины, а также «поощрял геноцид и террор в Донбассе». По его словам, западные страны используют народ этой страны «как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами».
В ноябре на встрече с историками и представителями традиционных религий РФ Путин заявил, что Запад с момента распада Союза вмешивался во внутренние дела Украины, поднося фитиль к распаду России. По его словам, за десятилетия после распада СССР «Украина прошла путь прямого, неприкрытого вмешательства западных стран в ее внутренние дела», и с Россией пытались проделать то же самое. Тогда Путин отметил, что на Украине «удалось внедрить» в сознание людей псевдоценности и из страны фактически сделали «анти-Россию».
Путин неоднократно говорил о причастности западных стран к обострению ситуации в мире. Так, во время своего выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент говорил, что за последнее время Запад предпринял ряд действий, которые направлены на обострение ситуации в мире, включая разжигание конфликта на Украине и обострение ситуации вокруг Тайваня. Тогда он подчеркнул, что у Запада нет единства.