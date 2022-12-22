Путин внес в Совфед на согласование кандидатуры прокуроров новых территорий
Президент России Владимир Путин внёс в Совет Федерации на согласование кандидатуры прокуроров ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщила пресс-служба верхней палаты.
Президент предложил следующие кандидатуры: Глеб Михайлов – на должность прокурора ЛНР, Кирилл Осипчук – прокурора Запорожской области, Андрей Петров – прокурора Херсонской области, Андрей Спивак – прокурора ДНР.
«В соответствии с регламентом Совета Федерации по итогам проведения консультаций комитеты верхней палаты направят консолидированную позицию по представленным президентом Российской Федерации кандидатурам председателю СФ для информирования главы государства», — сообщил сенатор Андрей Клишас.
В начале ноября генпрокурор Игорь Краснов подписал приказы об образовании прокуратур Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Этот приказ предусматривает формирование аппаратов прокуратур указанных регионов, а также подчиненных им прокуратур городов, районов и приравненных к ним иных территориальных и специализированных прокуратур.
30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. С 19 октября в четырех регионах введено военное положение.