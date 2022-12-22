Захарова прокомментировала шаги Японии по наращиванию военной мощи
Япония встала на путь беспрецедентного наращивания собственной военной мощи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Официальный Токио стал на путь беспрецедентного наращивания собственной военной мощи, включая обретение ударного потенциала. Налицо откровенный отказ администрации Кисиды от настойчиво декларировавшегося предыдущими поколениями политиков мирного развития страны и возвращение на рельсы безудержной милитаризации», — цитирует дипломата пресс-служба МИДа.
По словам Захаровой, это неизбежно спровоцирует новые вызовы безопасности и будет вести к усилению напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Япония ранее приняла новую стратегию национальной безопасности, которая включает в себя решимость обладать потенциалом «контрудара», чтобы упреждать атаки противника. Помимо этого решено удвоить военные расходы, чтобы получить более наступательную базу и повысить свою устойчивость для защиты от растущих рисков со стороны Китая, Северной Кореи и России.
Япония намерена удвоить свои расходы на оборону примерно до 2% от своего ВВП, это составит в общей сложности около 43 трлн иен ($320 млрд) к 2027 г. Новый целевой показатель расходов соответствует стандарту НАТО и в конечном итоге увеличит годовой бюджет Японии примерно до 10 трлн иен ($73 млрд), что является третьим по величине в мире после Соединенных Штатов и Китая.