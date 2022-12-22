Захарова прокомментировала шаги Японии по наращиванию военной мощи

Япония намерена удвоить свои расходы на оборону примерно до 2% от своего ВВП, это составит в общей сложности около 43 трлн иен ($320 млрд) к 2027 г. Новый целевой показатель расходов соответствует стандарту НАТО и в конечном итоге увеличит годовой бюджет Японии примерно до 10 трлн иен ($73 млрд), что является третьим по величине в мире после Соединенных Штатов и Китая.