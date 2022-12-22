Герасимов: финансовая помощь Запада Украине достигла $100 млрд
Общая финансовая помощь западных стран Украине достигла примерно $100 млрд, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов, пишут «РИА Новости».
На брифинге для военных атташе Герасимов подчеркнул, что с начала специальной военной операции США и их союзники непрерывно увеличивают объемы военной помощи Киеву для затягивания конфликта. Он выделил США, Великобританию, Румынию и Польшу в качестве тех, кто внес наибольший вклад в поставки вооружения украинской стороне.
Герасимов уточнил, что с начала спецоперации западные страны поставили Украине четыре самолета, свыше 30 вертолетов, более 350 танков, около 1000 боевых бронированных машин. «Не менее 800 бронеавтомобилей, а также до 700 артиллерийских систем, 100 единиц РСЗО [реактивных систем залпового огня], 130 000 противотанковых средств, свыше 5300 ПЗРК [переносных зенитных ракетных комплексов] и не менее пяти тысяч БПЛА [беспилотные летальные аппараты] различного назначения», — продолжил Герасимов.
Ранее «Ведомости» сообщили, что военные расходы всех стран НАТО вырастут в 2023 г. на 12,7% и достигнут $1,34 трлн. Данные были подсчитаны на основе военных смет и официальных заявлений чиновников стран альянса. На общем фоне выделяются государства так называемого санитарного кордона вокруг России, которые за восемь лет удвоили свои траты, а в 2023 г. планируют нарастить их еще на 60%.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.