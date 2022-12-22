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Герасимов: финансовая помощь Запада Украине достигла $100 млрд

Ведомости

Общая финансовая помощь западных стран Украине достигла примерно $100 млрд, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов, пишут «РИА Новости».

На брифинге для военных атташе Герасимов подчеркнул, что с начала специальной военной операции США и их союзники непрерывно увеличивают объемы военной помощи Киеву для затягивания конфликта. Он выделил США, Великобританию, Румынию и Польшу в качестве тех, кто внес наибольший вклад в поставки вооружения украинской стороне.

Герасимов уточнил, что с начала спецоперации западные страны поставили Украине четыре самолета, свыше 30 вертолетов, более 350 танков, около 1000 боевых бронированных машин. «Не менее 800 бронеавтомобилей, а также до 700 артиллерийских систем, 100 единиц РСЗО [реактивных систем залпового огня], 130 000 противотанковых средств, свыше 5300 ПЗРК [переносных зенитных ракетных комплексов] и не менее пяти тысяч БПЛА [беспилотные летальные аппараты] различного назначения», — продолжил Герасимов.

Ранее «Ведомости» сообщили, что военные расходы всех стран НАТО вырастут в 2023 г. на 12,7% и достигнут $1,34 трлн. Данные были подсчитаны на основе военных смет и официальных заявлений чиновников стран альянса. На общем фоне выделяются государства так называемого санитарного кордона вокруг России, которые за восемь лет удвоили свои траты, а в 2023 г. планируют нарастить их еще на 60%.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

Ранее по теме: Белый дом объявил об отправке ЗРК Patriot на Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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