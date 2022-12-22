Герасимов: финансовая помощь Запада Украине достигла $100 млрд

Ранее «Ведомости» сообщили, что военные расходы всех стран НАТО вырастут в 2023 г. на 12,7% и достигнут $1,34 трлн. Данные были подсчитаны на основе военных смет и официальных заявлений чиновников стран альянса. На общем фоне выделяются государства так называемого санитарного кордона вокруг России, которые за восемь лет удвоили свои траты, а в 2023 г. планируют нарастить их еще на 60%.