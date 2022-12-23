МИД: обсуждения гарантий безопасности невозможны, пока на Украине есть инструкторы НАТО

В декабре 2021 г. МИД РФ опубликовал проекты договоров о безопасности в Европе, которые были разработаны по указанию президента Владимира Путина после саммита с Байденом. Россия предложила тогда США исключить дальнейшее расширение НАТО и ее военную активность в постсоветских республиках и присоединение к альянсу Украины, а также обоюдно не развертывать ракеты малой и средней дальности в Европе и не размещать дополнительных вооружений за пределами границ военного блока на 1997 г. Кроме того, альянсу было предложено отказаться от юридического прописывания друг друга как противников в стратегических документах и от действий, которые стороны могут расценить как угрозу.