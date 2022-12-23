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МИД: обсуждения гарантий безопасности невозможны, пока на Украине есть инструкторы НАТО

Ведомости

Москва не может вести переговоры о гарантиях безопасности, пока на Украине остаются инструкторы НАТО и наемники, а «определенные РФ реалии на земле» не получат признания, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в интервью ТАСС.

«Пока не прекратится накачка оружием и финансами режима [президента Украины Владимира] Зеленского, не будут выведены американские и натовские военнослужащие/наемники/инструкторы, а также не получат признание определенные нами реалии на земле, преждевременно затевать сколь-нибудь серьезные переговоры о гарантиях безопасности в привязке к Украине и Евро-Атлантике», – рассказал он.

Дипломат отметил, что год назад Россия пыталась договориться, предложив договоры безопасности с США и НАТО, однако в ответ получила лишь категорическое «нет».

Вечером 21 декабря Зеленский прибыл в США с первым зарубежным визитом с начала спецоперации на Украине. По итогам совместных переговоров президент США Джо Байден в ходе совместной пресс-конференции в Белом доме сообщил, что Зеленский открыт к поиску «справедливого мира» с Россией. В ответ посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что этот визит демонстрирует неготовность Киева к мирному урегулированию конфликта.

В декабре 2021 г. МИД РФ опубликовал проекты договоров о безопасности в Европе, которые были разработаны по указанию президента Владимира Путина после саммита с Байденом. Россия предложила тогда США исключить дальнейшее расширение НАТО и ее военную активность в постсоветских республиках и присоединение к альянсу Украины, а также обоюдно не развертывать ракеты малой и средней дальности в Европе и не размещать дополнительных вооружений за пределами границ военного блока на 1997 г. Кроме того, альянсу было предложено отказаться от юридического прописывания друг друга как противников в стратегических документах и от действий, которые стороны могут расценить как угрозу.

Ранее в сентябре офис президента Украины Владимира Зеленского представил проект гарантий безопасности для Украины. Пакет гарантий включает превентивные меры военного, финансового, технического и информационного характера, а также действия, которые будут приняты в случае «нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины». Гарантами безопасности Украины, согласно проекту, станут страны ЕС, США, Великобритания, Австралия, Канада и Турция. В Кремле этот проект сочли угрозой безопасности России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных