МИД: обсуждения гарантий безопасности невозможны, пока на Украине есть инструкторы НАТО
Москва не может вести переговоры о гарантиях безопасности, пока на Украине остаются инструкторы НАТО и наемники, а «определенные РФ реалии на земле» не получат признания, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в интервью ТАСС.
«Пока не прекратится накачка оружием и финансами режима [президента Украины Владимира] Зеленского, не будут выведены американские и натовские военнослужащие/наемники/инструкторы, а также не получат признание определенные нами реалии на земле, преждевременно затевать сколь-нибудь серьезные переговоры о гарантиях безопасности в привязке к Украине и Евро-Атлантике», – рассказал он.
Дипломат отметил, что год назад Россия пыталась договориться, предложив договоры безопасности с США и НАТО, однако в ответ получила лишь категорическое «нет».
Вечером 21 декабря Зеленский прибыл в США с первым зарубежным визитом с начала спецоперации на Украине. По итогам совместных переговоров президент США Джо Байден в ходе совместной пресс-конференции в Белом доме сообщил, что Зеленский открыт к поиску «справедливого мира» с Россией. В ответ посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что этот визит демонстрирует неготовность Киева к мирному урегулированию конфликта.
В декабре 2021 г. МИД РФ опубликовал проекты договоров о безопасности в Европе, которые были разработаны по указанию президента Владимира Путина после саммита с Байденом. Россия предложила тогда США исключить дальнейшее расширение НАТО и ее военную активность в постсоветских республиках и присоединение к альянсу Украины, а также обоюдно не развертывать ракеты малой и средней дальности в Европе и не размещать дополнительных вооружений за пределами границ военного блока на 1997 г. Кроме того, альянсу было предложено отказаться от юридического прописывания друг друга как противников в стратегических документах и от действий, которые стороны могут расценить как угрозу.
Ранее в сентябре офис президента Украины Владимира Зеленского представил проект гарантий безопасности для Украины. Пакет гарантий включает превентивные меры военного, финансового, технического и информационного характера, а также действия, которые будут приняты в случае «нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины». Гарантами безопасности Украины, согласно проекту, станут страны ЕС, США, Великобритания, Австралия, Канада и Турция. В Кремле этот проект сочли угрозой безопасности России.