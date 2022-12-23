Посол Индии заявил о планах Моди и Путина встретиться в 2023 году

9 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Моди якобы отказался от ежегодной встречи с российским президентом из-за ситуации вокруг Украины. При этом 12 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что встреча Путина и Моди не планировалась до конца текущего года. МИД России также назвал такие сообщения недопониманием. 16 декабря Путин и Моди провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили сотрудничество в области инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики.