Посол Индии заявил о планах Моди и Путина встретиться в 2023 году
Встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина запланирована в следующем году, сообщил посол Нью-Дели в Москве Паван Капур в комментарии «РИА Новости».
«Неважно, в каком формате будет эта встреча — формального саммита или переговоры, в любом случае, они встретятся. Индия председательствует в ШОС, в "Группе двадцати", поэтому встреча обязательно пройдет», – сказал он.
Посол подчеркнул, что лидеры двух стран постоянно находятся на связи друг с другом, при этом в скором времени ожидаются новые контакты, хотя конкретных договоренностей на этот счет нет.
9 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Моди якобы отказался от ежегодной встречи с российским президентом из-за ситуации вокруг Украины. При этом 12 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что встреча Путина и Моди не планировалась до конца текущего года. МИД России также назвал такие сообщения недопониманием. 16 декабря Путин и Моди провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили сотрудничество в области инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики.