Газета
Политика

Посол Индии заявил о планах Моди и Путина встретиться в 2023 году

Ведомости

Встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина запланирована в следующем году, сообщил посол Нью-Дели в Москве Паван Капур в комментарии «РИА Новости».

«Неважно, в каком формате будет эта встреча — формального саммита или переговоры, в любом случае, они встретятся. Индия председательствует в ШОС, в "Группе двадцати", поэтому встреча обязательно пройдет», – сказал он.

Посол подчеркнул, что лидеры двух стран постоянно находятся на связи друг с другом, при этом в скором времени ожидаются новые контакты, хотя конкретных договоренностей на этот счет нет.

9 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Моди якобы отказался от ежегодной встречи с российским президентом из-за ситуации вокруг Украины. При этом 12 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что встреча Путина и Моди не планировалась до конца текущего года. МИД России также назвал такие сообщения недопониманием. 16 декабря Путин и Моди провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили сотрудничество в области инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных