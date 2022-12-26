КС разъяснил порядок заключения соглашения с единственным участником торгов

Рассмотрев жалобу, КС пришел к следующим выводам: в России должны создаваться максимально благоприятные условия для функционирования экономической системы. ГК, устанавливая, что аукцион и конкурс, в которых участвовал только один участник, признаются несостоявшимися, не регламентирует дальнейшие последствия принятия такого решения. «Это, однако, нельзя считать пробелом в правовом регулировании – исходя из природы данной общей нормы, рассчитанной на применение при отсутствии специального регулирования. В отдельных же законах такие последствия законодатель предусмотрел», – указывается в постановлении КС. В заключении суд утвердил, что оспариваемые нормы признаны не противоречащими Конституции, поскольку они не предполагают обязанности организатора торгов заключить договор, на право заключения которого проводятся обязательные торги, с единственным участником торгов в случае их признания несостоявшимися в связи с отсутствием других участников торгов, если в положении о закупке, принятом в соответствии с данным законом, прямо предусмотрено, что в этом случае договор не заключается и торги проводятся повторно.