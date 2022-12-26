В Херсонской области сообщили о возвращении части жителей на левый берег

В октябре ВСУ возобновили наступление в Херсонской области, населенные пункты регулярно попадали под обстрелы украинской стороны. Кроме того, появилась угроза затопления в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. В связи с этим власти региона приняли решение об эвакуации мирных жителей правобережной части области на левый берег Днепра. Эвакуация шла с 18 октября. Позже власти расширили зону эвакуации на 15 км от Днепра.