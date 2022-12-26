В Херсонской области сообщили о возвращении части жителей на левый берег
Некоторые жители Херсонской области, которые ранее были эвакуированы из-за обстрелов украинских военных, начали возвращаться в левобережную часть региона. Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо в разговоре с ТАСС.
«В последние дни, последний месяц наблюдается ситуация, когда люди и возвращаются обратно — в Каховку, Новую Каховку, в Алешки, в Голую Пристань», — рассказал Сальдо.
Он добавил, что для жителей 15-километровой зоны на левобережной части эвакуация носит рекомендательный характер. Люди уезжают сами из соображений безопасности, пояснил врио главы Херсонщины. Сальдо отметил, что на фоне возвращения жителей в населенных пунктах «запускаются предприятия, запускаются торговые объекты».
По его словам, данные по возвращающимся не фиксируются. При этом с начала эвакуации уехали более 150 000 мирных жителей Херсонской области.
В октябре ВСУ возобновили наступление в Херсонской области, населенные пункты регулярно попадали под обстрелы украинской стороны. Кроме того, появилась угроза затопления в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. В связи с этим власти региона приняли решение об эвакуации мирных жителей правобережной части области на левый берег Днепра. Эвакуация шла с 18 октября. Позже власти расширили зону эвакуации на 15 км от Днепра.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра. Такое решение было принято после доклада командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина об обстановке в зоне спецоперации. 11 ноября Минобороны сообщило о завершении вывода войск из города.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что отвод войск из Херсона не меняет статус Херсонской области. 11 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что регион является субъектом РФ. «Здесь не может быть никаких изменений», — сказал он. В конце декабря Сальдо назвал возвращение правобережья Херсонской области главной задачей 2023 года.