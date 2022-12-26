Газета
Политика

В Херсонской области сообщили о возвращении части жителей на левый берег

Ведомости

Некоторые жители Херсонской области, которые ранее были эвакуированы из-за обстрелов украинских военных, начали возвращаться в левобережную часть региона. Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо в разговоре с ТАСС.

«В последние дни, последний месяц наблюдается ситуация, когда люди и возвращаются обратно — в Каховку, Новую Каховку, в Алешки, в Голую Пристань», — рассказал Сальдо.

Он добавил, что для жителей 15-километровой зоны на левобережной части эвакуация носит рекомендательный характер. Люди уезжают сами из соображений безопасности, пояснил врио главы Херсонщины. Сальдо отметил, что на фоне возвращения жителей в населенных пунктах «запускаются предприятия, запускаются торговые объекты».

По его словам, данные по возвращающимся не фиксируются. При этом с начала эвакуации уехали более 150 000 мирных жителей Херсонской области.

В октябре ВСУ возобновили наступление в Херсонской области, населенные пункты регулярно попадали под обстрелы украинской стороны. Кроме того, появилась угроза затопления в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. В связи с этим власти региона приняли решение об эвакуации мирных жителей правобережной части области на левый берег Днепра. Эвакуация шла с 18 октября. Позже власти расширили зону эвакуации на 15 км от Днепра.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра. Такое решение было принято после доклада командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина об обстановке в зоне спецоперации. 11 ноября Минобороны сообщило о завершении вывода войск из города.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что отвод войск из Херсона не меняет статус Херсонской области. 11 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что регион является субъектом РФ. «Здесь не может быть никаких изменений», — сказал он. В конце декабря Сальдо назвал возвращение правобережья Херсонской области главной задачей 2023 года.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных