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Политика

Володин заявил об эффективности экономики России в условиях санкций

Ведомости

Экономическая модель и политическая система, созданная президентом России Владимиром Путиным, показали свою эффективность в условиях санкционного давления. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«В уходящем году Вашингтон и Брюссель предрекали крах экономики нашей страны: инфляцию свыше 100%, курс 200 рублей за доллар, падение ВВП на 25 %. Их планы провалились. Несмотря на беспрецедентное давление и введение против нашей страны более 13 тысяч санкций, политическая система, созданная нашим Президентом, и экономическая модель выстояли, доказав свою эффективность», — сказано в сообщении.

Между тем инфляция в России в годовом выражении составляет 12,19%, в то время как в Венгрии она находится на уровне 23,1%, в Латвии — 21,7%, в Литве — 21,4%. Помимо этого, в декабре был зафиксирован самый низкий уровень безработицы с 1991 г. — 3,7%, отметил спикер Госдумы.

Володин также отметил, что рекорд был поставлен и в области строительства дорог и ввода нового жилья, который составил 100 млн кв. м. Помимо этого, в 2022 г. были собраны рекордные 150 млн тонн зерна.

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Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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