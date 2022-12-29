Володин заявил об эффективности экономики России в условиях санкций

Между тем инфляция в России в годовом выражении составляет 12,19%, в то время как в Венгрии она находится на уровне 23,1%, в Латвии — 21,7%, в Литве — 21,4%. Помимо этого, в декабре был зафиксирован самый низкий уровень безработицы с 1991 г. — 3,7%, отметил спикер Госдумы.