Володин заявил об эффективности экономики России в условиях санкций
Экономическая модель и политическая система, созданная президентом России Владимиром Путиным, показали свою эффективность в условиях санкционного давления. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«В уходящем году Вашингтон и Брюссель предрекали крах экономики нашей страны: инфляцию свыше 100%, курс 200 рублей за доллар, падение ВВП на 25 %. Их планы провалились. Несмотря на беспрецедентное давление и введение против нашей страны более 13 тысяч санкций, политическая система, созданная нашим Президентом, и экономическая модель выстояли, доказав свою эффективность», — сказано в сообщении.
Между тем инфляция в России в годовом выражении составляет 12,19%, в то время как в Венгрии она находится на уровне 23,1%, в Латвии — 21,7%, в Литве — 21,4%. Помимо этого, в декабре был зафиксирован самый низкий уровень безработицы с 1991 г. — 3,7%, отметил спикер Госдумы.
Володин также отметил, что рекорд был поставлен и в области строительства дорог и ввода нового жилья, который составил 100 млн кв. м. Помимо этого, в 2022 г. были собраны рекордные 150 млн тонн зерна.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине.