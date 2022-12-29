На Украине объявлена воздушная тревога

Издание «Страна.ua» пишет, что взрывы слышны в Киеве. ТАСС со ссылкой на очевидцев уточняет, что взрывы звучат на северо-западе украинской столицы. В частности, один из взрывов произошел около 08.20 (09.20 мск). Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале пока не прокомментировал сообщения о взрывах.