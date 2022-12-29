На Украине объявлена воздушная тревога
На территории всей Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных официального ресурса для оповещения граждан минцифры страны.
Согласно онлайн-карте, воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской и других областях Украины. Кроме того, система оповещения сработала в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Издание «Страна.ua» пишет, что взрывы слышны в Киеве. ТАСС со ссылкой на очевидцев уточняет, что взрывы звучат на северо-западе украинской столицы. В частности, один из взрывов произошел около 08.20 (09.20 мск). Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале пока не прокомментировал сообщения о взрывах.
Мэр Полтавы Александр Мамай в Telegram также подтвердил объявление воздушной тревоги в регионе. Он призвал жителей города не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытии.
Еще ночью о взрывах сообщали власти Харькова, Днепра, Никополя и Сум. В частности, глава администрации Харьковской области Украины Олег Синегубов утверждал, что удары наносятся по Харькову и области. Глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщал, что регион ночью был атакован дронами.
Накануне, 28 декабря, на территории всей Украины также была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствовали данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.