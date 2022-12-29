ФСБ сообщила о задержании агента СБУ в Херсонской области
Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области агента СБУ, который передавал украинской стороне сведения о дислокации российской армии и ее маршрутах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишут «РИА Новости».
Задержанным оказался гражданин Украины, ему 54 года. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж», максимальное наказание по которой составляет 20 лет лишения свободы.
Эти данные агент направлял украинской стороне для «корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ», в качестве средства связи он использовал мессенджер Whatsapp, уточнили в ФСБ.
«В его задачи входили сбор и пересылка информации о местах дислокации, численности подразделений ВС РФ, маршрутах их перемещения и видах используемой в специальной военной операции техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам», — сказано в сообщении.