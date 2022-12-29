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ФСБ сообщила о задержании агента СБУ в Херсонской области

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области агента СБУ, который передавал украинской стороне сведения о дислокации российской армии и ее маршрутах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишут «РИА Новости».

Задержанным оказался гражданин Украины, ему 54 года. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж», максимальное наказание по которой составляет 20 лет лишения свободы.

Эти данные агент направлял украинской стороне для «корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ», в качестве средства связи он использовал мессенджер Whatsapp, уточнили в ФСБ.

«В его задачи входили сбор и пересылка информации о местах дислокации, численности подразделений ВС РФ, маршрутах их перемещения и видах используемой в специальной военной операции техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам», — сказано в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных