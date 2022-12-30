Байден подписал бюджет почти на $1,7 трлн
Президент США Джо Байден подписал закон о бюджете на 2023 финансовый год федерального правительства (1 октября 2022 г. – 30 сентября 2023 г.) объемом $1,66 трлн, сообщила пресс-служба Белого дома.
«В четверг, 29 декабря, президент подписал закон HR 2617 – «Закон о консолидированных ассигнованиях на 2023 г.», предусматривающий консолидированные ассигнования на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2023 г., и на оказание экстренной помощи в связи с ситуацией в Украине и на другие цели», – говорится в сообщении.
Комментируя подписание документа в своем Twitter, Байден заявил, что бюджет завершает год «исторического прогресса» и включает в себя инвестиции в медицинские исследования, безопасность, борьбу с насилием против женщин, а также предоставление «важнейшей помощи» Украине.
4000-страничный документ, предусматривающий в том числе выделение $44,9 млрд на помощь Киеву и союзникам по НАТО, был принят в Сенате 68 голосами против 29, его поддержали и 18 республиканцев.
На нужны обороны будет выделено $858 млрд. Сумма превысила прошлогодний показатель в $778 млрд и стала рекордной в истории страны. В Кремле заявили, что оборонный бюджет носит конфронтационный характер по отношению к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что такой подход США к выделению средств на оборону может в дальнейшем дестабилизировать обстановку в Европе.
Ранее российские власти неоднократно критиковали финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за военной помощи Украине.