Байден подписал бюджет почти на $1,7 трлн

На нужны обороны будет выделено $858 млрд. Сумма превысила прошлогодний показатель в $778 млрд и стала рекордной в истории страны. В Кремле заявили, что оборонный бюджет носит конфронтационный характер по отношению к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что такой подход США к выделению средств на оборону может в дальнейшем дестабилизировать обстановку в Европе.