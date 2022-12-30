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Политика

Байден подписал бюджет почти на $1,7 трлн

Ведомости

Президент США Джо Байден подписал закон о бюджете на 2023 финансовый год федерального правительства (1 октября 2022 г. – 30 сентября 2023 г.) объемом $1,66 трлн, сообщила пресс-служба Белого дома.

«В четверг, 29 декабря, президент подписал закон HR 2617 – «Закон о консолидированных ассигнованиях на 2023 г.», предусматривающий консолидированные ассигнования на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2023 г., и на оказание экстренной помощи в связи с ситуацией в Украине и на другие цели», – говорится в сообщении.

Комментируя подписание документа в своем Twitter, Байден заявил, что бюджет завершает год «исторического прогресса» и включает в себя инвестиции в медицинские исследования, безопасность, борьбу с насилием против женщин, а также предоставление «важнейшей помощи» Украине.

4000-страничный документ, предусматривающий в том числе выделение $44,9 млрд на помощь Киеву и союзникам по НАТО, был принят в Сенате 68 голосами против 29, его поддержали и 18 республиканцев.

На нужны обороны будет выделено $858 млрд. Сумма превысила прошлогодний показатель в $778 млрд и стала рекордной в истории страны. В Кремле заявили, что оборонный бюджет носит конфронтационный характер по отношению к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что такой подход США к выделению средств на оборону может в дальнейшем дестабилизировать обстановку в Европе.

Ранее российские власти неоднократно критиковали финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за военной помощи Украине. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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