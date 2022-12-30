Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву
Президент России Владимир Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Москву с государственным визитом весной следующего года. Об этом он сказал в ходе переговоров с китайским лидером по видеосвязи.
«В наступающем году интенсивные двусторонние обмены продолжатся. Не сомневаюсь, что и мы с вами найдем возможность встретиться лично. Ждем вас, уважаемый господин председатель и дорогой друг, весной следующего года с государственным визитом в Москву», – рассказал он.
Это, считает президент, продемонстрирует всему миру прочность российско-китайских отношений по ключевым вопросам, а также станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях.
Путин также отметил, что в условиях нарастающей геополитической напряженности значимость российско-китайского стратегического партнёрства как стабилизирующего фактора возрастает.
«Наши отношения достойно выдерживают все испытания, демонстрируют зрелость и устойчивость, продолжают динамично расширяться. Как мы с вами уже отмечали ранее, эти связи являются наилучшими за всю историю, представляют собой образец сотрудничества крупных держав в XXI веке», – рассказал он.
Глава государства также поздравил своего собеседника с переизбранием на пост Генерального секретаря ЦК КПК.
Еще в середине декабря «Ведомости» писали, что Путин и Си Цзиньпин планируют провести телефонный разговор перед Новым годом, чтобы подвести итоги 2022 г. Подробности переговоров не уточнялись. 26 декабря в Кремле сообщили о подготовке к переговорам между Путиным и Си Цзиньпином.
21 декабря в Пекине состоялась встреча зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева и Си Цзиньпина. В ходе визита Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина. Позже Песков уточнил, что оно касалось «двусторонних отношений, а также международной обстановки».