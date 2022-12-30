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Политика

Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву

Ведомости

Президент России Владимир Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Москву с государственным визитом весной следующего года. Об этом он сказал в ходе переговоров с китайским лидером по видеосвязи.

«В наступающем году интенсивные двусторонние обмены продолжатся. Не сомневаюсь, что и мы с вами найдем возможность встретиться лично. Ждем вас, уважаемый господин председатель и дорогой друг, весной следующего года с государственным визитом в Москву», – рассказал он.

Это, считает президент, продемонстрирует всему миру прочность российско-китайских отношений по ключевым вопросам, а также станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях.

Путин также отметил, что в условиях нарастающей геополитической напряженности значимость российско-китайского стратегического партнёрства как стабилизирующего фактора возрастает.

«Наши отношения достойно выдерживают все испытания, демонстрируют зрелость и устойчивость, продолжают динамично расширяться. Как мы с вами уже отмечали ранее, эти связи являются наилучшими за всю историю, представляют собой образец сотрудничества крупных держав в XXI веке», – рассказал он.

Глава государства также поздравил своего собеседника с переизбранием на пост Генерального секретаря ЦК КПК.

Еще в середине декабря «Ведомости» писали, что Путин и Си Цзиньпин планируют провести телефонный разговор перед Новым годом, чтобы подвести итоги 2022 г. Подробности переговоров не уточнялись. 26 декабря в Кремле сообщили о подготовке к переговорам между Путиным и Си Цзиньпином.

21 декабря в Пекине состоялась встреча зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева и Си Цзиньпина. В ходе визита Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина. Позже Песков уточнил, что оно касалось «двусторонних отношений, а также международной обстановки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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