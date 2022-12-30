Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву

«В наступающем году интенсивные двусторонние обмены продолжатся. Не сомневаюсь, что и мы с вами найдем возможность встретиться лично. Ждем вас, уважаемый господин председатель и дорогой друг, весной следующего года с государственным визитом в Москву», – рассказал он.