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В ООН не стали комментировать слова Меркель и Олланда о минских соглашениях

Ведомости

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался прокомментировать заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о минских соглашениях, передает «РИА Новости».

«Я бы оставил исторический анализ репортерам, бывшим официальным лицам и историкам», — отметил Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, насколько слова Меркель и Олланда отражают позицию генсека по минским соглашениям.

По словам представителя организации, сейчас ООН полностью сосредоточена на попытках положить конец конфликту.

7 декабря Меркель в интервью газете Die Zeit заявила, что «все понимали», что минские соглашения лишь заморозили конфликт на востоке Украины, но не решили его. По ее словам, соглашения 2014 г. дали Киеву «бесценное время». В конце декабря Олланд, который принимал участие в подписании договоренностей, заявил, что минские соглашения позволили Украине укрепить вооруженные силы.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя заявления политиков, назвал их «фиксацией предательства». Он отметил, что Россия «последовательно и честно» пыталась выступать гарантом минских соглашений, однако вскоре стало понятно, что саботаж соглашений «оголтелым Киевом и безответственным коллективным Брюсселем запустил развитие событий по единственно оставшемуся сценарию».

Трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) в сентябре 2014 г. подписала первые минские соглашения, которые завершили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево и были подписаны при участии Германии и Франции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных