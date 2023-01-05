В ООН не стали комментировать слова Меркель и Олланда о минских соглашениях

7 декабря Меркель в интервью газете Die Zeit заявила, что «все понимали», что минские соглашения лишь заморозили конфликт на востоке Украины, но не решили его. По ее словам, соглашения 2014 г. дали Киеву «бесценное время». В конце декабря Олланд, который принимал участие в подписании договоренностей, заявил, что минские соглашения позволили Украине укрепить вооруженные силы.