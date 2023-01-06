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Политика

В США не увидели признаков открытия «нового фронта» со стороны Белоруссии

Ведомости

США не видят признаков подготовки к боевым действиям против Украины с территории Белоруссии, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

«Мы продолжаем внимательно наблюдать за Белоруссией. Не вдаваясь в детали работы разведки, могу сказать, что, по нашей оценке, нет каких-либо признаков в данный момент, что Россия намерена использовать ее для открытия нового фронта. Но, повторю, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, как и украинцы», — цитирует Райдера пресс-служба ведомства.

В октябре госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что страна не будет вступать в военный конфликт до тех пор, пока не будет нарушена государственная граница, — «вот тогда дадим отпор».

Президент республики Александр Лукашенко в свою очередь неоднократно утверждал, что страны Запада всеми силами пытаются втянуть Белоруссию в конфликт на Украине. Глава государства отмечал, что республику необоснованно «обвиняют во всех грехах».

Лукашенко также подчеркивал, что Белоруссия выступает за мирное урегулирования конфликта на Украине. Само происходящее он назвал «огромной трагедией», отметив, что конфликт стал следствием «стратегических интриг и величайшей глупости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных