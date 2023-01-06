В США не увидели признаков открытия «нового фронта» со стороны Белоруссии

«Мы продолжаем внимательно наблюдать за Белоруссией. Не вдаваясь в детали работы разведки, могу сказать, что, по нашей оценке, нет каких-либо признаков в данный момент, что Россия намерена использовать ее для открытия нового фронта. Но, повторю, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, как и украинцы», — цитирует Райдера пресс-служба ведомства.