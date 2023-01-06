В США не увидели признаков открытия «нового фронта» со стороны Белоруссии
США не видят признаков подготовки к боевым действиям против Украины с территории Белоруссии, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.
«Мы продолжаем внимательно наблюдать за Белоруссией. Не вдаваясь в детали работы разведки, могу сказать, что, по нашей оценке, нет каких-либо признаков в данный момент, что Россия намерена использовать ее для открытия нового фронта. Но, повторю, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, как и украинцы», — цитирует Райдера пресс-служба ведомства.
В октябре госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что страна не будет вступать в военный конфликт до тех пор, пока не будет нарушена государственная граница, — «вот тогда дадим отпор».
Президент республики Александр Лукашенко в свою очередь неоднократно утверждал, что страны Запада всеми силами пытаются втянуть Белоруссию в конфликт на Украине. Глава государства отмечал, что республику необоснованно «обвиняют во всех грехах».
Лукашенко также подчеркивал, что Белоруссия выступает за мирное урегулирования конфликта на Украине. Само происходящее он назвал «огромной трагедией», отметив, что конфликт стал следствием «стратегических интриг и величайшей глупости».