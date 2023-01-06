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Байден заявил, что конфликт на Украине находится на критически важном этапе

Ведомости

Боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе, заявил президент США Джо Байден.

«Сейчас война на Украине находится в критически важной точке. Мы должны делать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии», — отметил Байден (цитата по ТАСС).

По словам президента, у него состоялся «продолжительный» разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которого они договорились расширить поддержку Украины. «Мы, США, предоставим Украине боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а немцы предоставят Украине БМП Marder, которые есть у них. И в дополнение к этому мы поможем Украине защищаться от российских ударов с воздуха», — добавил Байден.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее сегодня отмечал, что решение американской администрации о передаче Киеву БМП Bradley стало подтверждением того, что Вашингтон не собирается прислушиваться к российской стороне, а об оборонительном характере передаваемых вооружений «уже давно не может быть и речи».

1 декабря госдеп США сообщил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $1,85 млрд, который впервые будет включать зенитно-ракетные комплексы Patriot. В Кремле заявили, что подобные действия не способствуют урегулированию украинского кризиса. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных