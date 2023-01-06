Байден заявил, что конфликт на Украине находится на критически важном этапе

По словам президента, у него состоялся «продолжительный» разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которого они договорились расширить поддержку Украины. «Мы, США, предоставим Украине боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а немцы предоставят Украине БМП Marder, которые есть у них. И в дополнение к этому мы поможем Украине защищаться от российских ударов с воздуха», — добавил Байден.