Байден заявил, что конфликт на Украине находится на критически важном этапе
Боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе, заявил президент США Джо Байден.
«Сейчас война на Украине находится в критически важной точке. Мы должны делать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии», — отметил Байден (цитата по ТАСС).
По словам президента, у него состоялся «продолжительный» разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которого они договорились расширить поддержку Украины. «Мы, США, предоставим Украине боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а немцы предоставят Украине БМП Marder, которые есть у них. И в дополнение к этому мы поможем Украине защищаться от российских ударов с воздуха», — добавил Байден.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее сегодня отмечал, что решение американской администрации о передаче Киеву БМП Bradley стало подтверждением того, что Вашингтон не собирается прислушиваться к российской стороне, а об оборонительном характере передаваемых вооружений «уже давно не может быть и речи».
1 декабря госдеп США сообщил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $1,85 млрд, который впервые будет включать зенитно-ракетные комплексы Patriot. В Кремле заявили, что подобные действия не способствуют урегулированию украинского кризиса.