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Белоруссия будет изымать собственность недружественных стран в качестве ответной меры

Ведомости

В Белоруссии принят закон, согласно которому собственность иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении республики, может принудительно изыматься в качестве ответной меры. Документ опубликовкан на Национальном правовом интернет-портале.

В документе отмечается, что решение о необходимости принятия ответной меры — изъятия объектов права собственности — принимается Советом министров республики. После этого Государственный комитет по имуществу обращается в Экономический суд Минска с заявлением об изъятии объектов.

К объектам права собственности относятся, в том числе, деньги и ценные бумаги, имущественные права, находящиеся на территории республики и принадлежащие на праве собственности субъектам изъятия — иностранным государствам, совершающим недружественные действия, лицам из таких государств, а также аффилированным лицам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне подписал изменения в закон, предусматривающие утрату гражданства за экстремизм. Поправки также предусматривают уточнение круга лиц, приобретших гражданство республики по рождению, обязанность принесения присяги лицами, приобретающими гражданство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных