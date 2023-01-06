Белоруссия будет изымать собственность недружественных стран в качестве ответной меры

К объектам права собственности относятся, в том числе, деньги и ценные бумаги, имущественные права, находящиеся на территории республики и принадлежащие на праве собственности субъектам изъятия — иностранным государствам, совершающим недружественные действия, лицам из таких государств, а также аффилированным лицам.