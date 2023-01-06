Белоруссия будет изымать собственность недружественных стран в качестве ответной меры
В Белоруссии принят закон, согласно которому собственность иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении республики, может принудительно изыматься в качестве ответной меры. Документ опубликовкан на Национальном правовом интернет-портале.
В документе отмечается, что решение о необходимости принятия ответной меры — изъятия объектов права собственности — принимается Советом министров республики. После этого Государственный комитет по имуществу обращается в Экономический суд Минска с заявлением об изъятии объектов.
К объектам права собственности относятся, в том числе, деньги и ценные бумаги, имущественные права, находящиеся на территории республики и принадлежащие на праве собственности субъектам изъятия — иностранным государствам, совершающим недружественные действия, лицам из таких государств, а также аффилированным лицам.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне подписал изменения в закон, предусматривающие утрату гражданства за экстремизм. Поправки также предусматривают уточнение круга лиц, приобретших гражданство республики по рождению, обязанность принесения присяги лицами, приобретающими гражданство.