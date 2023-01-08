Кадыров: до окопов дойдет не больше 15% иностранной помощи Украине

По мнению политика, беспокоиться сейчас нужно о том, что на территории России — в новых регионах страны — идут боевые действия, а так как жители этих регионов пожелали войти в состав РФ «ради защиты населения от сатанистских действий украинских и натовских националистов», переговоров быть не должно. Кадыров призвал в связи с этим «бить по логову сатанистов в центре Киева» и президенту Украины Владимиру Зеленскому.