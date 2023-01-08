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Кадыров: до окопов дойдет не больше 15% иностранной помощи Украине

Ведомости

Западные и украинские власти разворуют средства, направленные на поддержку Киева, до окопов дойдет не больше 15%, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Вижу, что некоторые переживают из-за иностранной помощи Украине. Не волнуйтесь! Это рабочая схема по отмыву денег. Чиновники Запада и Украины разворуют эти средства и до окопов дойдет не больше 15% от всей суммы поддержки», — написал Кадыров.

По мнению политика, беспокоиться сейчас нужно о том, что на территории России — в новых регионах страны — идут боевые действия, а так как жители этих регионов пожелали войти в состав РФ «ради защиты населения от сатанистских действий украинских и натовских националистов», переговоров быть не должно. Кадыров призвал в связи с этим «бить по логову сатанистов в центре Киева» и президенту Украины Владимиру Зеленскому. 

По его словам, Россию недооценивали, а сейчас весь блок НАТО поставляет вооружения и бойцов, «бросил силы, но не может ничего поделать». Кадыров также заявил, что Россия воюет «против сатанизма и всех его худших проявлений» и в этом состоит ее «духовная сила».

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«Да, погибает украинское население. Но им должно быть обидно, что они погибают впустую за право Запада проводить радужные парады на глазах детей, а не за свои национальные ценности», — написал глава Чечни.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля прошлого года. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. Военная помощь западных стран Украине в общей сложности достигла $40 млрд, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 30 ноября прошлого года.

При этом российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных