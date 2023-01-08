Газета
Политика

Кириенко заявил об интересе инвесторов к новому городу в Херсонской области

Ведомости

Инвесторы начали проявлять заинтересованность во вложении средств в развитие нового города в Херсонской области, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Ранее построить город в Геническом районе региона — на Арабатской стрелке — поручил президент Владимир Путин.

«Здесь надо дать возможность и архитекторам поработать, и людям, которые здесь живут, компаниям, которые здесь работают, инвесторам, которые сюда приходят. У нас очень многие уже заинтересованы в том, чтобы приходить и вкладываться в развитие, инфраструктуру, жилье», — сказал Кириенко (цитата по ТАСС).

По словам замглавы администрации президента, территория Арабатской стрелки уникальна по сочетанию природных и лечебных факторов. В новом городе точно, по его мнению, появится курортная территория, также можно развивать «и сельское хозяйство, и современные научные технологии».

Ранее по теме: Сальдо назвал возвращение правобережья Херсонской области главной задачей 2023 года

В середине декабря прошлого года врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Путин поручил построить в Геническом районе небольшой город. Он уточнял, что реализация проекта будет контролироваться администрацией президента и лично Кириенко.

Предполагается, что город будет возведен для 30 000 жителей. Как сообщали власти региона, планируется возведение новых кварталов с видами на Азовское море и залив Сиваш со всей необходимой инфраструктурой, школами и детскими садами, дорогами и коммунальными объектами. Глава Херсонской области пообещал, что также будут созданы условия для организации новых рабочих мест в сфере туризма, отдыха и оздоровления. Сальдо ранее отмечал, что скоро регион «посоревнуется» с Мариуполем в скорости возведения новых городских кварталов. 1 января Сальдо заявил о начале проектирования и подготовительных работах к строительству нового города на Арабатской стрелке.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных