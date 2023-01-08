Кириенко заявил об интересе инвесторов к новому городу в Херсонской области

Предполагается, что город будет возведен для 30 000 жителей. Как сообщали власти региона, планируется возведение новых кварталов с видами на Азовское море и залив Сиваш со всей необходимой инфраструктурой, школами и детскими садами, дорогами и коммунальными объектами. Глава Херсонской области пообещал, что также будут созданы условия для организации новых рабочих мест в сфере туризма, отдыха и оздоровления. Сальдо ранее отмечал, что скоро регион «посоревнуется» с Мариуполем в скорости возведения новых городских кварталов. 1 января Сальдо заявил о начале проектирования и подготовительных работах к строительству нового города на Арабатской стрелке.