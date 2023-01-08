Кириенко заявил об интересе инвесторов к новому городу в Херсонской области
Инвесторы начали проявлять заинтересованность во вложении средств в развитие нового города в Херсонской области, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Ранее построить город в Геническом районе региона — на Арабатской стрелке — поручил президент Владимир Путин.
«Здесь надо дать возможность и архитекторам поработать, и людям, которые здесь живут, компаниям, которые здесь работают, инвесторам, которые сюда приходят. У нас очень многие уже заинтересованы в том, чтобы приходить и вкладываться в развитие, инфраструктуру, жилье», — сказал Кириенко (цитата по ТАСС).
По словам замглавы администрации президента, территория Арабатской стрелки уникальна по сочетанию природных и лечебных факторов. В новом городе точно, по его мнению, появится курортная территория, также можно развивать «и сельское хозяйство, и современные научные технологии».
В середине декабря прошлого года врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Путин поручил построить в Геническом районе небольшой город. Он уточнял, что реализация проекта будет контролироваться администрацией президента и лично Кириенко.
Предполагается, что город будет возведен для 30 000 жителей. Как сообщали власти региона, планируется возведение новых кварталов с видами на Азовское море и залив Сиваш со всей необходимой инфраструктурой, школами и детскими садами, дорогами и коммунальными объектами. Глава Херсонской области пообещал, что также будут созданы условия для организации новых рабочих мест в сфере туризма, отдыха и оздоровления. Сальдо ранее отмечал, что скоро регион «посоревнуется» с Мариуполем в скорости возведения новых городских кварталов. 1 января Сальдо заявил о начале проектирования и подготовительных работах к строительству нового города на Арабатской стрелке.