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В Швеции вновь появится гражданская служба по призыву

Ведомости

Правительство Швеции восстановит гражданскую службу по призыву, заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон.

«В четверг правительство даст управлению защиты населения (MSB) поручение подготовить активацию государственной службы в Швеции. Мы возвращаемся к ситуации, когда у нас есть гражданская служба по призыву», — сообщил Кристерссон (цитата по ТАСС).

Министр гражданской обороны королевства Карл-Оскар Булин пояснил, что на первом этапе на гражданскую службу будут направлены люди, у которых уже есть навыки спасателей. «Опыт Украины очевиден: когда нужно защищать гражданское население, спасательная служба оказывается под очень большим давлением», — отметил Булин, подчеркнув, что на сегодняшний день коммунальные службы спасения Швеции не соответствуют современным требованиям.

Гражданская служба в Швеции — часть системы обороны страны, которая просуществовала с 1995 по 2008 г. Швеция ранее также обязалась увеличить военные расходы до 2% от своего валового внутреннего продукта (ВВП) и намерена удвоить число призывников до 10 000 к следующему десятилетию.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в середине мая прошлого года на фоне спецоперации России на Украине. В конце июня руководство НАТО приняло решение пригласить королевство в состав альянса. Единственными странами, которые до сих пор не одобрили членство Швеции в альянсе, являются Венгрия и Турция.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных