В Швеции вновь появится гражданская служба по призыву

Министр гражданской обороны королевства Карл-Оскар Булин пояснил, что на первом этапе на гражданскую службу будут направлены люди, у которых уже есть навыки спасателей. «Опыт Украины очевиден: когда нужно защищать гражданское население, спасательная служба оказывается под очень большим давлением», — отметил Булин, подчеркнув, что на сегодняшний день коммунальные службы спасения Швеции не соответствуют современным требованиям.