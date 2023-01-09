В Швеции вновь появится гражданская служба по призыву
Правительство Швеции восстановит гражданскую службу по призыву, заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон.
«В четверг правительство даст управлению защиты населения (MSB) поручение подготовить активацию государственной службы в Швеции. Мы возвращаемся к ситуации, когда у нас есть гражданская служба по призыву», — сообщил Кристерссон (цитата по ТАСС).
Министр гражданской обороны королевства Карл-Оскар Булин пояснил, что на первом этапе на гражданскую службу будут направлены люди, у которых уже есть навыки спасателей. «Опыт Украины очевиден: когда нужно защищать гражданское население, спасательная служба оказывается под очень большим давлением», — отметил Булин, подчеркнув, что на сегодняшний день коммунальные службы спасения Швеции не соответствуют современным требованиям.
Гражданская служба в Швеции — часть системы обороны страны, которая просуществовала с 1995 по 2008 г. Швеция ранее также обязалась увеличить военные расходы до 2% от своего валового внутреннего продукта (ВВП) и намерена удвоить число призывников до 10 000 к следующему десятилетию.
Швеция подала заявку на вступление в НАТО в середине мая прошлого года на фоне спецоперации России на Украине. В конце июня руководство НАТО приняло решение пригласить королевство в состав альянса. Единственными странами, которые до сих пор не одобрили членство Швеции в альянсе, являются Венгрия и Турция.