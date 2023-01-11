МИД Казахстана заявил о непричастности Астаны к акции с юртой на Украине
Посольство Казахстана не имеет отношения к акции с установкой «юрты несокрушимости» в Буче и ещё пяти украинских городах, заявил официальный представитель МИДа республики Айбек Смадияров.
«Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Комментировать либо запрещать мы это не можем. Посольство в этом процессе не участвовало», – отметил Смадияров (цитата по Orda.kz).
Дипломат подчеркнул, что в Астане не видят никакой проблемы в установке юрты. «Один народ помогает другому народу, в этом нет никакой проблемы, это естественно», — добавил он.
Информация об установке «юрты несокрушимости» появилась 9 января на сайте горсовета Бучи. В пресс-службе уточнили, что это произошло «благодаря поддержке посольства Республики Казахстан» и главы депутатской группы межпарламентских связей с республикой Сергея Нагорняка.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва получила заверения Астаны в том, что республика не имеет отношения к установке «юрты несокрушимости» — необычного пункта обогрева.