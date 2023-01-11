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МИД Казахстана заявил о непричастности Астаны к акции с юртой на Украине

Ведомости

Посольство Казахстана не имеет отношения к акции с установкой «юрты несокрушимости» в Буче и ещё пяти украинских городах, заявил официальный представитель МИДа республики Айбек Смадияров.

«Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Комментировать либо запрещать мы это не можем. Посольство в этом процессе не участвовало», – отметил Смадияров (цитата по Orda.kz).

Дипломат подчеркнул, что в Астане не видят никакой проблемы в установке юрты. «Один народ помогает другому народу, в этом нет никакой проблемы, это естественно», — добавил он.

Информация об установке «юрты несокрушимости» появилась 9 января на сайте горсовета Бучи. В пресс-службе уточнили, что это произошло «благодаря поддержке посольства Республики Казахстан» и главы депутатской группы межпарламентских связей с республикой Сергея Нагорняка.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва получила заверения Астаны в том, что республика не имеет отношения к установке «юрты несокрушимости» — необычного пункта обогрева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных