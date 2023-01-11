Захарова назвала тезисы о России из доклада МИД Латвии «нечеловеческой глупостью»
Антироссийские заявления, содержащиеся в докладе МИД Латвии, свидетельствуют о «нечеловеческой глупости», рассказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Ранее латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс представил правительству доклад проделанной и запланированной деятельности в области внешней политики страны. В документе, как отмечает агентство NRA, большое внимание уделяется «российской агрессии», которая, по оценке МИДа, создала многочисленные угрозы мировой безопасности и стабильности. В докладе министр подчеркнул, что поражение России в конфликте на Украине отвечает «стратегическим интересам Латвии».
«Это история не про моську, это история не про слона, это история про нечеловеческую глупость и неумение сложить не то что один плюс один, а один плюс ноль», – прокомментировала этот доклад Захарова (цитата по «РИА Новости»).
Захарова привела в пример заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая заявила, имея в виду украинцев, что стране не нужна еще одна группа людей, не говорящих на эстонском языке. Подобные заявления, следующие за оказываемой Киеву поддержкой свидетельствует о том, что страны Балтии «сами не понимают, что говорят», считает Захарова.
9 января стало известно, что Латвия инициирует приостановку действия закона о репатриации, чтобы ограничить возможность гражданам России перебраться на постоянное место жительство в республику.
В 2022 г., по оценкам МВД, 81% людей, получивших статус репатрианта, были россиянами. От граждан РФ поступило 430 заявок, статус репатрианта или члена семьи репатрианта присвоен 220 гражданам страны. В министерстве считают, что количество заявок увеличилось, когда «экономическая и международная стабильность России оказалась под угрозой» в результате спецоперации на Украине.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.