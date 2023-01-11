Встреча глав МИД РФ, Турции и Сирии может пройти в Москве в январе
Министры иностранных дел России, Турции и Сирии могут провести встречу в Москве с 14 по 16 января, сообщает газета Hürriyet со ссылкой на источники.
Собеседники издания отметили, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, вернется в Турцию 14 января после своей рабочей поездки в Африку. Затем дипломат может отправиться в Москву, в период до 16 января.
Накануне МИД РФ сообщил, что трехсторонняя встреча готовится и пройдет в Москве, но дата пока окончательно не определена. В министерстве добавили, что ожидают подтверждения по конкретным срокам от коллег из Турции и Сирии.
В конце декабря 2022 г. российский МИД также сообщал, что глава ведомства Сергей Лавров и его коллега из Турции обсудили по телефону урегулирование сирийского кризиса и планы сотрудничества на следующий год.
В 2019 г. Россия и Турция договорились об отводе курдских формирований от пограничных территорий, а также совместных патрулях в этой зоне. Прилегающие к зоне населенные курдами районы де-юре перешли под контроль союзного Москве сирийского правительства в Дамаске, в ряде важных пунктов впервые с 2012 г. появились подразделения Сирийской арабской армии (САА), но фактически контроль за ситуацией с тех пор осуществляла военная полиция России.