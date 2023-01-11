Украина не может связаться с президентом Филиппин с лета прошлого года
Украинское правительство пыталось связаться с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим с целью организовать разговор между ним и украинским президентом Владимиром Зеленский для обсуждения роли Филиппин в украинском конфликте, но с лета так и не получило ответа. Об этом заявил временный поверенный в делах посольства Украины на Филиппинах Денис Михайлюк.
«Мы просим организовать телефонный разговор между президентом Украины и <...> президентом Маркосом, но пока не получили ответа от офиса президента», — заявил Михайлюк, слова которого приводит филиппинская газета Inquirer.
По его словам, Украина пыталась связаться с Маркосом через министерство иностранных дел Филиппин дважды в месяц с июня 2022 г. Михайлюк предположил, что украинская сторона не может получить ответа в связи с тем, что Маркос был избран на пост президента недавно и сейчас он занят внутренними делами страны. Михайлюк выразил надежду, что в ближайшее время Маркос будет готов к телефонному разговору и что администрация президента будет готова организовать «визит филиппинских правительственных должностных лиц на Украину или украинцев в Манилу».
Газета Inquirer отмечает, что во время своей президентской кампании Маркос заявил, что «нет необходимости вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной».
Фердинанд Маркос-младший вступил в должность президента Филиппин 30 июня 2022 г.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.