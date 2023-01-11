Украина не может связаться с президентом Филиппин с лета прошлого года

По его словам, Украина пыталась связаться с Маркосом через министерство иностранных дел Филиппин дважды в месяц с июня 2022 г. Михайлюк предположил, что украинская сторона не может получить ответа в связи с тем, что Маркос был избран на пост президента недавно и сейчас он занят внутренними делами страны. Михайлюк выразил надежду, что в ближайшее время Маркос будет готов к телефонному разговору и что администрация президента будет готова организовать «визит филиппинских правительственных должностных лиц на Украину или украинцев в Манилу».