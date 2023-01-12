Россия запросила заседание СБ ООН по Украине на 17 января

«О том, что будет в СБ с нашей подачи по Украине в начале следующей недели я пока распространяться не буду — пусть наши оппоненты пока живут в неведении (хотя мы их уже приучили, что на их "антироссийское" заседание мы стараемся отвечать своим на неудобную для них тему)», — сказано в сообщении.