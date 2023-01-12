Россия запросила заседание СБ ООН по Украине на 17 января
Постпредство России инициировало заседание Совета безопасности ООН по теме Украины 17 января. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
«О том, что будет в СБ с нашей подачи по Украине в начале следующей недели я пока распространяться не буду — пусть наши оппоненты пока живут в неведении (хотя мы их уже приучили, что на их "антироссийское" заседание мы стараемся отвечать своим на неудобную для них тему)», — сказано в сообщении.
Как пишет ТАСС, в первоначальной версии публикации было указано, что заседание состоится 17 января в 23:00 мск, позже оно было изменено на «в начале следующей недели».
Ранее стало известно, что Совбез ООН проведет еще одно заседание по теме Украины 13 января. Оно будет посвящено «обеспечению мира и безопасности на Украине». По словам Полянского, это мероприятие необходимо для того, чтобы «раз в месяц по поводу и без него протаскивать украинский сюжет в антироссийской окраске в СБ».
Помимо этого, Полянский анонсировал неформальное заседание Совбеза ООН по «формуле Арриа» по декбарьским обстрелам Донбасса, которое состоится 20 января в 19:00 мск. По словам дипломата, на этом заседании будет продемонстрированы фото и видеоматериалы.