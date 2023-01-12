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Политика

Россия запросила заседание СБ ООН по Украине на 17 января

Ведомости

Постпредство России инициировало заседание Совета безопасности ООН по теме Украины 17 января. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«О том, что будет в СБ с нашей подачи по Украине в начале следующей недели я пока распространяться не буду — пусть наши оппоненты пока живут в неведении (хотя мы их уже приучили, что на их "антироссийское" заседание мы стараемся отвечать своим на неудобную для них тему)», — сказано в сообщении. 

Как пишет ТАСС, в первоначальной версии публикации было указано, что заседание состоится 17 января в 23:00 мск, позже оно было изменено на «в начале следующей недели». 

Ранее стало известно, что Совбез ООН проведет еще одно заседание по теме Украины 13 января. Оно будет посвящено «обеспечению мира и безопасности на Украине». По словам Полянского, это мероприятие необходимо для того, чтобы «раз в месяц по поводу и без него протаскивать украинский сюжет в антироссийской окраске в СБ». 

Помимо этого, Полянский анонсировал неформальное заседание Совбеза ООН по «формуле Арриа» по декбарьским обстрелам Донбасса, которое состоится 20 января в 19:00 мск. По словам дипломата, на этом заседании будет продемонстрированы фото и видеоматериалы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных