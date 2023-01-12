В ФСБ сообщили о задержании желавшего вступить в ряды ВСУ жителя Твери
Сотрудники ФСБ задержали жителя Твери, который планировал уехать на Украину, вступить в ряды ВСУ и воевать против России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишут «РИА Новости».
Уточняется, что задержанному 40 лет. Перед выездом он приобрел необходимые лекарства и элементы военной экипировки и обмундирования. Задержанный поддерживал связь через интернет с одним из представителей подразделения украинской армии.
Мужчина был задержан на железнодорожной станции «Тверь». На видео, которое распространила ФСБ, видно, как задержанный ждет своей очереди, чтобы зайти в поезд, но через некоторое время сотрудники спецслужбы выводят его с платформы.
В его отношении возбудили уголовное дело по факту приготовления к госизмене в форме перехода на сторону противника (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет лишение свободы на срок до 20 лет.
Закон о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене был подписан президентом России Владимиром Путиным 14 июля 2022 г. В документе отмечено, что человек, который совершил такое преступление, но добровольно и своевременно сообщил органам власти или другим способом помог предотвратить дальнейший ущерб интересам России, освобождается от уголовной ответственности.