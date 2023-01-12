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В ФСБ сообщили о задержании желавшего вступить в ряды ВСУ жителя Твери

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали жителя Твери, который планировал уехать на Украину, вступить в ряды ВСУ и воевать против России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишут «РИА Новости». 

Уточняется, что задержанному 40 лет. Перед выездом он приобрел необходимые лекарства и элементы военной экипировки и обмундирования. Задержанный поддерживал связь через интернет с одним из представителей подразделения украинской армии.

Мужчина был задержан на железнодорожной станции «Тверь». На видео, которое распространила ФСБ, видно, как задержанный ждет своей очереди, чтобы зайти в поезд, но через некоторое время сотрудники спецслужбы выводят его с платформы. 

В его отношении возбудили уголовное дело по факту приготовления к госизмене в форме перехода на сторону противника (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет лишение свободы на срок до 20 лет. 

Закон о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене был подписан президентом России Владимиром Путиным 14 июля 2022 г. В документе отмечено, что человек, который совершил такое преступление, но добровольно и своевременно сообщил органам власти или другим способом помог предотвратить дальнейший ущерб интересам России, освобождается от уголовной ответственности.

Ранее по теме: ФСБ пресекла диверсию на ж/д станции в Челябинской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных