В ФСБ сообщили о задержании желавшего вступить в ряды ВСУ жителя Твери

Закон о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене был подписан президентом России Владимиром Путиным 14 июля 2022 г. В документе отмечено, что человек, который совершил такое преступление, но добровольно и своевременно сообщил органам власти или другим способом помог предотвратить дальнейший ущерб интересам России, освобождается от уголовной ответственности.