Медведев призвал власти Японии потребовать от США покаяния за Хиросиму и Нагасаки

В декабре президент РФ Владимир Путин заявил о нарастании угрозы ядерной войны. «Если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит. Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены», – сказал он. По словам президента, Россия отдает себе отчет в том, что такое ядерное оружие, и эти средства у нее находятся «в более продвинутом и современном виде, чем у любой другой ядерной страны».