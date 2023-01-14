Медведев призвал власти Японии потребовать от США покаяния за Хиросиму и Нагасаки
Премьер-министру Японии Фумио Кисиде следует напомнить президенту США о применении ядерного оружия во время Второй мировой войны, а предостережения властей двух стран в адрес России — это «паранойя и чудовищный стыд», заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев прокомментировал недавние высказывания президента США Джо Байдена и японского премьера Фумио Кисиды, которые заявили, что любое возможное применение РФ ядерного оружия на Украине будет «враждебным актом против всего человечества, которому нет оправдания».
«Это такой чудовищный стыд, что не буду даже комментировать паранойю о ядерных планах нашего государства. Вдумайтесь. Глава японского правительства в унизительном верноподданническом экстазе несет чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки. И Кисиде абсолютно наплевать на то, что единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, были США», — написал политик.
Японскому премьеру, по мнению Медведева, следовало бы напомнить, что единственной жертвой применения ядерного оружия была Япония, и потребовать от руководства США «так и не принесенного за этот акт войны покаяния». Однако смелости на этот шаг у Кисиды нет, уверен зампред Совбеза: он «лишь обслуживающий персонал для американцев».
«Остается только пожалеть японцев. Ведь такой позор можно смыть, только совершив по возвращении сеппуку прямо на заседании их кабмина. Хотя понятие о чести этой генерации японских вассалов не свойственно», — заявил Медведев.
В сентябре прошлого года Джо Байден предостерег Россию от применения ядерного или химического оружия и заявил, что Москва может стать изгоем в мире «больше, чем когда-либо». До этого замглавы Совбеза заявил, что лучшей гарантией сохранения страны является ее ядерный арсенал. Кроме того, в интервью телеканалу LCI он обозначал, в каком случае Россия может использовать ядерное оружие: в случае старта ядерных ракет, применения ядерного оружия, нанесения ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иных действий, которые угрожают существованию самого государства.
В середине августа министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал домыслами планы России о применении химического либо ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине. По его словам, у России нет необходимости с военной точки зрения использовать ядерное оружие на Украине, а основная задача ядерного вооружения страны – это «сдерживание ядерного нападения».
В декабре президент РФ Владимир Путин заявил о нарастании угрозы ядерной войны. «Если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит. Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены», – сказал он. По словам президента, Россия отдает себе отчет в том, что такое ядерное оружие, и эти средства у нее находятся «в более продвинутом и современном виде, чем у любой другой ядерной страны».