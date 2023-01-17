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Президент Вьетнама подал в отставку

Ведомости

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук подал в отставку, сообщили местное издание VnExpress и агентство Reuters со ссылкой на заявление ЦК правящей Коммунистической партии страны.

Отставка связана с тем, что партия признала Фука ответственным за нарушения, которые допустили два вице-премьера и трое министров, повлекшие «очень серьезные последствия».

«Осознавая ответственность перед партией и народом, Фук подал заявление об увольнении с занимаемых должностей, уходе с работы и выходе на пенсию», – говорится в сообщении.

ЦК партии поддержал уход 68-летнего Фука с постов президента, комиссара Политбюро и председателя Совбеза страны.

Во Вьетнаме президент избирается парламентом страны, и именно ему теперь предстоит инициировать процесс отставки. Как отмечает Reuters, в стране нет как такового верховного правителя и официально страна возглавляется четырьмя «столпами»: секретарем правящей партии, президентом, премьер-министром и председателем парламента.

Нгуен Суан Фук вступил в должность президента в апреле 2021 г., до этого, с 2016 г., он был премьер-министром страны. В правительстве тогда отметили, что при нем ВВП страны вырос в 1,4 раза по сравнению с 2015 г. и Вьетнам вошел в список 40 крупнейших экономик мира.

Вступая тогда в должность, Фук пообещал сосредоточиться на повышении эффективности госаппарата, продолжить ускорение борьбы с коррупцией и расточительством, а также привлечь всех людей к реализации цели по «превращению Вьетнама в процветающую страну» к 2045 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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