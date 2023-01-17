Президент Вьетнама подал в отставку

Нгуен Суан Фук вступил в должность президента в апреле 2021 г., до этого, с 2016 г., он был премьер-министром страны. В правительстве тогда отметили, что при нем ВВП страны вырос в 1,4 раза по сравнению с 2015 г. и Вьетнам вошел в список 40 крупнейших экономик мира.