Президент Вьетнама подал в отставку
Отставка связана с тем, что партия признала Фука ответственным за нарушения, которые допустили два вице-премьера и трое министров, повлекшие «очень серьезные последствия».
«Осознавая ответственность перед партией и народом, Фук подал заявление об увольнении с занимаемых должностей, уходе с работы и выходе на пенсию», – говорится в сообщении.
ЦК партии поддержал уход 68-летнего Фука с постов президента, комиссара Политбюро и председателя Совбеза страны.
Во Вьетнаме президент избирается парламентом страны, и именно ему теперь предстоит инициировать процесс отставки. Как отмечает Reuters, в стране нет как такового верховного правителя и официально страна возглавляется четырьмя «столпами»: секретарем правящей партии, президентом, премьер-министром и председателем парламента.
Нгуен Суан Фук вступил в должность президента в апреле 2021 г., до этого, с 2016 г., он был премьер-министром страны. В правительстве тогда отметили, что при нем ВВП страны вырос в 1,4 раза по сравнению с 2015 г. и Вьетнам вошел в список 40 крупнейших экономик мира.
Вступая тогда в должность, Фук пообещал сосредоточиться на повышении эффективности госаппарата, продолжить ускорение борьбы с коррупцией и расточительством, а также привлечь всех людей к реализации цели по «превращению Вьетнама в процветающую страну» к 2045 г.