В Нагорном Карабахе сообщили о прекращении газоснабжения
Газоснабжение непризнанной Нагорно-Карабахской республики прекращено, сообщил советник госминистра НКР Месроп Аракелян в соцсетях.
«Подача газа в Арцах прекращена. Азербайджан продолжает действия по ликвидации армян», – написал он.
НКР получает газ из Армении, однако участок трубопровода проходит по территории, контролируемой Азербайджаном. Как указывает «Sputnik Армения», в марте там произошла авария, причем Баку отказывался предоставить доступ для его ремонта. Вскоре его починили, однако отключения газоснабжения продолжились, последнее произошло 15 декабря.
С 12 декабря 2022 г. Азербайджан перекрыл трассу Степанакерт — Горис в Лачинском коридоре – единственную транспортную артерию, которая соединяет НКР и Армению. По заявлению азербайджанской стороны, предлогом для перекрытия стала необходимость проверки грузов на предмет вывоза золота с рудников, фактически контролируемых НКР.
Как утверждает Ереван, из-за блокировки коридора возникла нехватка товаров первой необходимости, продуктов питания и медикаментов.
22 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал действия российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, заявив, что она не выполняет свои обязательства. В российском МИДе и Кремле в ответ отметили, что миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка в Карабахе.
На фоне блокировки Лачинского коридора Ереван отказался от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встрече глав МИД Армении, РФ и Азербайджана, а уже в январе – от проведения учений ОДКБ на территории республики в этом году. 10 января Пашинян сообщил, что Ереван может инициировать в Совбезе ООН отправку в регион многонациональной миссии.