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В Нагорном Карабахе сообщили о прекращении газоснабжения

Ведомости

Газоснабжение непризнанной Нагорно-Карабахской республики прекращено, сообщил советник госминистра НКР Месроп Аракелян в соцсетях.

«Подача газа в Арцах прекращена. Азербайджан продолжает действия по ликвидации армян», – написал он.

НКР получает газ из Армении, однако участок трубопровода проходит по территории, контролируемой Азербайджаном. Как указывает «Sputnik Армения», в марте там произошла авария, причем Баку отказывался предоставить доступ для его ремонта. Вскоре его починили, однако отключения газоснабжения продолжились, последнее произошло 15 декабря.

С 12 декабря 2022 г. Азербайджан перекрыл трассу Степанакерт — Горис в Лачинском коридоре – единственную транспортную артерию, которая соединяет НКР и Армению. По заявлению азербайджанской стороны, предлогом для перекрытия стала необходимость проверки грузов на предмет вывоза золота с рудников, фактически контролируемых НКР.

Как утверждает Ереван, из-за блокировки коридора возникла нехватка товаров первой необходимости, продуктов питания и медикаментов.

22 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал действия российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, заявив, что она не выполняет свои обязательства. В российском МИДе и Кремле в ответ отметили, что миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка в Карабахе.

На фоне блокировки Лачинского коридора Ереван отказался от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встрече глав МИД Армении, РФ и Азербайджана, а уже в январе – от проведения учений ОДКБ на территории республики в этом году. 10 января Пашинян сообщил, что Ереван может инициировать в Совбезе ООН отправку в регион многонациональной миссии.

Ранее по теме: Ереван попросил G20 оказать давление на Баку из-за блокировки Лачинского коридора

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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